البوابة - هل تفكر في زيارة مدينة دبي في الصيف، نقدم لكم أهم الحدائق المائية وأكبرها على مستوى العالم والتي تعتبر مقصداً هاماً للسياح في موسم الصيف، حيث تقدم عروضاً مذهلة للإقامة واللعب والمرح في صيف لا ينسى في مدينة دبي الساحلية.

أشهر الحدائق المائية في دبي

1. مدينة أكوافنتشر المائية: (Aquaventure Waterpark)

هي واحدة من أكبر الحدائق المائية في العالم، وتقع في فندق أتلانتس على جزيرة النخلة. يوجد في حديقة أكوافنتشر المائية أكثر من 20 لعبة ومعلم سياحي جذب ، بما في ذلك Leap of Faith ، وهي زحليقة مائية يبلغ طوله 27.5 مترًا تنطلق عبر حوض مائي يحتوي على أسماك القرش.



2. حديقة وايلد وادي المائية: (Wild Wadi Waterpark)

هي حديقة مائية شهيرة أخرى في دبي ، وتقع في منطقة جميرا على مقربة من فندق برج العرب الفاخر. تضم وايلد وادي أكثر من 30 لعبة ووجهة ترفيهية ، بما في ذلك زحليقة جميرا، وهي زحليقة مائية بطول 32 مترًا تصل سرعتها إلى 80 كيلومترًا في الساعة.



3. حديقة IMG المائية (IMG Worlds of Adventure Waterpark):

هذه حديقة مائية جديدة نسبيًا في دبي ، وتقع داخل IMG ، أكبر حديقة ترفيهية داخلية في العالم. تضم الحديقة المائية أكثر من 10 جولات ومناطق جذب ، بما في ذلك نهر Stormy ، وهو عبارة عن رحلة تجديف بالمياه البيضاء.



4. ياس ووتر وورلد: (Yas Waterworld)

هذه حديقة مائية شهيرة في أبو ظبي ، على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من دبي. يضم ياس ووتر وورلد أكثر من 40 لعبة ومعلمًا سياحيًا ، بما في ذلك برج ترايدنت ، وهو منزلق مائي يصل ارتفاعه إلى 51 مترًا.



5. منتزه ليغولاند المائي: (Legoland Water Park)

هذه حديقة مائية تم تصميمها على طراز طوب الليغو. يقع في دبي باركس آند ريزورتس، وهو مجمع متنزه يضم أيضًا ليجولاند دبي وموشنجيت دبي. تضم حديقة Legoland Water Park أكثر من 20 لعبة ومعلمًا سياحيًا ، بما في ذلك نهر Build-A-Raft ، حيث يمكنك بناء طوفك الخاص والطفو في نهر بطيء.



هذه مجموعة من الحدائق المائية العديدة في دبي. مع وجود الكثير للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد واحدة مثالية لك ولعائلتك.

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