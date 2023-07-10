البوابة – هل تخطط لزيارة جزيرة قبرص الساحرة، فيما يلي بعض من أفضل الفنادق من فئة 5 نجوم في قبرص اليونانية ، بناءً على تقييماتها وشعبيتها:

أفضل 8 فنادق سياحية في قبرص اليونانية

1. فندق فور سيزونز. (Four Seasons Hotel)

يقع هذا الفندق الفاخر في Agios Tychon على بعد مسافة قصيرة بالسيارة من ليماسول. ويتميز بشاطئ خاص ومنتجع صحي وخمسة مطاعم.



2. فندق إليسيوم. (Elysium Hotel)

يقع هذا الفندق الأنيق في مدينة Paphos ، ويوفر إطلالات خلابة على البحر الأبيض المتوسط. يحتوي على شاطئ خاص ونادي للأطفال ومسبحين خارجيين.



3. فندق وسبا ميريت رويال دايموند. (Merit Royal Diamond Hotel & SPA)

يقع هذا الفندق الحائز على جائزة التميز في مدينة كيرينيا ، ويوفر سبا فاخر وكازينو وشاطئًا خاصًا.



4. فندق اناسا. (Anassa Hotel)

يقع هذا الفندق الحصري في جبال ترودوس ، ويوفر إطلالات خلابة على المناطق الريفية المحيطة. فيه شاطئ خاص ، ومنتجع صحي ، ومطاعم متعددة.



5. منتجعات اوليمبيك لاجون. (Olympic Lagoon Resorts)

تحتوي سلسلة الفنادق هذه على منتجعات في أيا نابا وبافوس ، وهي تقدم حزمًا شاملة كليًا مع شواطئ خاصة ورياضات مائية ومجموعة متنوعة من المطاعم.



6. فندق كونستانتينو بروس أسيمينا سويتس. (Constantinou Bros Asimina Suites Hotel)

يقع هذا الفندق المناسب للعائلات في مدينة أيا نابا ، ويوفر شاطئًا خاصًا ومنتزهًا مائيًا ومجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال.



7. آتلانتيكا مار فيلدج أيا نابا. (Atlantica Mare Village Ayia Napa)

يقع هذا الفندق الشامل كليًا في مدينة أيا نابا ، ويوفر شاطئًا خاصًا ومجموعة متنوعة من المطاعم ومنتزهًا مائيًا.



8. فندق آدمز بيتش. (Adams Beach Hotel)

يقع هذا الفندق المناسب للعائلات في مدينة ليماسول ، ويوفر شاطئًا خاصًا ومنتزهًا مائيًا ومجموعة متنوعة من الأنشطة للأطفال.

هذه ليست إلا مجموعة مختارة من الفنادق فئة 5 نجوم الرائعة في قبرص اليونانية. مع وجود العديد من الخيارات للاختيار من بينها ، فمن المؤكد أنك ستجد الفندق المثالي لقضاء عطلتك المقبلة.

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