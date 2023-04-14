أشهر ما ورد من كلام و عبارات مؤثرة عن الظلم

الظلم ظلمات إلى يوم القيامة، هكذا تعلمنا من ديننا الإسلامي الحنيف، وبالتالي فهو يعني التعدي على حقوق الآخرين بدون أي وجه حق، فقد يقوم الإنسان بظلم أشخاص من حوله بأشكال مختلفة وذلك لأن الغيبة ظلم والافتراء على الناس وأخذ ممتلكاتهم الخاصة ظلم.

كما أن الإنسان قد يتسبب في ظلم نفسه بأن يرتكب الكثير من المعاصي والذنوب، هذا إلى جانب أن عقاب الظالم كبير للغاية ولا يتهاون فيه رب العباد إلى أن يعفو المظلوم عن الظالم ولكن عند الله تجتمع الخصوم، ومن خلال هذا المقال سوف نتناول مجموعة من عبارات مؤثرة عن الظلم، فتابعوا معنا لمعرفة المزيد.

عبارات مؤثرة عن الظلم والقهر

الشخص الظالم لا يظلم غيره فقط وإنما قد يقوم بظلم نفسه أيضًا، ولذلك هناك كثير من العبارات مؤثرة عن الظلم والتي تتمثل فيما يلي:

الظلم يعتبر من أهم علامات الضعف البشري.

الإنسان الذي يزرع الظلم يحصد منه الشقاء.

الإنسان الظالم لا يعرف دين ولا يعرف رب، والإنسان الذي يتعدى على حقوق الناس هو إنسان مغتصب ينبغي أن يتصدى له الجميع.

الشخص المظلوم يومه أشد وأصعب بكثير على الظالم من يوم الشخص الظالم على المظلوم.

الظلم قد يجعل من المظلوم بطل.

الظلم يسلب الحرية من الظالم ومن المظلوم أيضًا.

يمكنني أن أغفر للبشر من حولي أي شيء إلا الظلم فلا أستطيع الغفران.

لا تقف أمام الظلم موقف المتفرج لأن القبر سوف يوفر لك متسع من الوقت للصمت.

الظلم إذا جاء من القريب أصبح أكثر وجعًا.

لا يوجد ظالم إلا وسيبتلى بظالم مثله.

قد يصل الإنسان إلى مرحلة إيمان أن مصدر الظلم لم يعد يأتي من الخارج وإنما من داخل نفسه.

عبارات معبرة عن الظلم

هناك الكثير من عبارات مؤثرة عن الظلم، وليست عبارات فقط وإنما هناك من كلام السابقين جمل مؤثرة عن الظلم من أجملها ما يلي:

من أشد وأقسى أنواع الظلم أن يلعب الشخص الظالم دور المظلوم ودور الضحية بل ويتهم المظلوم بأنه ظالم.

الحياة تدور ويُصاب فيها كل ظالم بما ظلم، وكل شخص شامت بما شمت، وكل إنسان مسيء بما أساء، والمظلوم يأخذ حقه ولو بعد حين.

إن جولة الظلم قصيرة ولكن الحق تستمر جولته إلى أن تقوم الساعة.

الظلم ليس قوة عقلية أو جسدية أو نفسية وإنما الظلم هو طريق الشر والذي يدفع صاحبه ليقوم بكل الأفعال القاسية ولكنه لابد أن ينتظر للنهاية لأن عقاب الله تعالى قادم لا محالة.

بالصبر نستطيع أن نتغلب على الظلم والظالمين مهما بلغ بهم الكبرياء والتغطرس.

إذا لم يتوب الظالم عن أفعاله فليس هناك مكان له عند الله تعالى وعقوبته أنه في النار خالدًا فيها.

كلمات مؤثرة عن ظلم الحبيب

الظلم والاضطهاد يسببان مرارة في القلب كما أن الظلم مخالف لكل الشرائع السماوية وكل الأعراف، ونذكر لكم الآن عبارات رائعة عن الظلم:

الظلم هو شر من الشرور التي تقهر الآخرين ولكن الله تعالى لا يغفل عما يعمل الظالمون.

كل شيء في الدنيا جميل إلا أن تأتي الضربة من أقرب الناس إليك وهو الحبيب، فالظلم من الحبيب قهر ووجع وألم صعب أن يٌشفى.

هناك خذلان لا تكفيه كلمة آسف، فكيف تنام وأنت تظلمني ألف مرة.

عندما تمنح من تحب من الإحساس والحب وتجد منه ما يقلل من شأنك ويجرحك وكأنه نسي أن الله تعالى عادل ولا يظلم ربك أحدًا.

يعجبني الزمان والأقدار حين تدور فيأخذ الله حقي دون أي جهد مني.

مهما ارتفعت مراتب الظلم وأصبح في أعلى الأماكن سوف يأتي عليه يوم وينهار ويسقط لكي يكون بعد ذلك عبرة لكل إنسان تسول له نفسه أن يظلم إنسان.

قمة الظلم أن تدافع عن إنسان ظالم بينما يقف هو كالمتفرج رغم أنه يعلم أنه ظالم.

الشعور بالظلم والقهر قد يتسبب في موت الإنسان ونهاية حياته.

الكلمات التي تنطق بها دون أن تراعي مشاعر الناس هي ظلم، ولذلك لا ينبغي أن تتهور في حديثك فيكون كلامك كالسهام المؤلمة.

الله تعالى لا يقبل الظلم والقوة الحقيقية أن تحمل نفسك على الحق وأنت قادر على الباطل وقادر على الظلم.

من قال أن الحزن من الحبيب مؤلم فهو قطعًا لم يجرب الظلم.

كلام مؤثر عن الظلم

بعد أن تناولنا بالحديث أشهر عبارات مؤثرة عن الظلم، إلا أنه يبقى الكلام هو أهم ما له تأثير ولذلك فإن الكلام الذي يقال عن الظلم والدعاء الذي يظل يردده المظلوم يُكتب عند الله تعالى ولا يتهاون الله في رد الظلم عن عباده، ولذلك نتعرف الآن على أقوال مؤثرة عن الظلم ومنها ما يلي:

كل إنسان منا يمكن أن يقوم بالظلم إذا لم يجد من يوقفه عن الظلم أو يمنعه عن ذلك لأن الإنسان ليس ظالم بطبعه.

حين أرى الظلم قد انتشر في الدنيا من حولي أذكر نفسي دائمًا بالتفكير في يوم القيامة.

إن مقاومة الظلم لا يمكن أن يتم تحديدها بدين معين أو مذهب معين وإنما هي تتوقف على طبيعة النفس البشرية التي ترفض الظلم والاستعباد.

إن فساد الرجل ظلم، بينما فساد المرأة فتنة، وأسوأ من ذلك أن يكون الظلم والفتنة معًا.

إن أكثر ما يحدث هذه الأيام أن يرفع الناس أكفهم إلى السماء راجين من الله تعالى أن يرفع عنهم الظلم، فالظالم غارق في استبداده ولكن عليه أن يحذر من الدعوات في الأسحار.

الظلم هو أسرع أمر يبدل النعم ويعجل بالنقم.

إن ظلم الأقارب أشد وقعًا من السيف ومن أعان ظالمّا سُلط عليه.

دار الظالم ظلام، وظلم ذوي القربى أشد مرارة، ولكن لابد لكل ظالم من نهاية.

هناك ثلاثة لا يستحقون منك أن تسامحهم وتغفر لهم وهم: شخص ظلمك وقهر قلبك، من تكلم عنك بما ليس فيك وابتسم في وجهك، ومن كنت توده وتقدره ولكنه تجاهلك وتجاهل وجودك.

يا ظالم ألم يئن الأوان وتسأل نفسك عن سبب الظلمة التي في قلبك والقسوة التي تعامل بها من حولك؟ فهل حاسبت نفسك يومًا في ذات الله؟

أيها الظالم أدرك نفسك وتحلل من المظالم قبل أن يأتي يوم وتكون فيه أسير لكل ما قمت به من أفعال.

هل هانت عليك حسناتك أيها الظالم لكي تقوم بمنحها لخصومك.

خواطر مؤثرة عن الظلم

والآن نتعرف معكم على اقتباسات مؤثرة عن الظلم والتي نتعلم فيها أن الظلم لابد له من نهاية وأن الله تعالى لن يقهر قلب مظلوم مهما طال عليه الظلم، وإليكم عبارات مؤثرة عن الظلم:

الظالم مهما كانت قوته وجبروته ومهما كان يمشي بين الملايين ويهابه الكل فهو خاسر ومنكسر في النهاية لأن قوة الجبار سبحانه وتعالى تقف له بالمرصاد ولن يفلت من عدالة السماء ورب السماء.

احذر أن تسيء لشخص ما فيكون سلاحه الوحيد ضدك كلمة حسبي الله ونعم الوكيل التي تهتز لها الأرض والسماء.

هناك أوقات نشعر فيها أن الحياة قد توقفت وانتهت، من أهمها الشعور بالقهر والظلم.

أكثر شخص لا يظلم أحد هو من ذاق مرارة الظلم لأن الظالم يحيطه الخراب من كل الجهات.

وقوع الظلم يهدد وجود العدل، ولن يدرك الإنسان الظلم إلا عندما يقع عليه خاصة من أقرب الأشخاص إليه.

في نهاية حديثنا ومن خلال هذا المقال قدمنا مجموعة عبارات مؤثرة عن الظلم والقهر، ولكن نذكركم بأن الإنسان الذي يعيش في الدنيا يظلم في خلق الله دون أن يخاف يوم الحساب هو شخص ضعيف لأن الله تعالى وعد عباده برفع الظلم عنهم، ولذلك لا ينبغي أن تفكر ولو لحظة في أن تظلم أحد.