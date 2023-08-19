البوابة - يعد البط من المأكولات الفاخرة التي تشتهر بها المطاعم الآسيوية بشكل خاص ويعتبر لحم البط متعدد الاستخدامات يمكن طهيه بعدة طرق مختلفة. فيما يلي بعض وصفات البط اللذيذة والمشهورة:

أشهر 5 وصفات مصنوعة من لحم البط

البط المشوي طبق كلاسيكي مثالي لمناسبة خاصة. يتم شي البط حتى يصبح الجلد مقرمشًا ويصبح اللحم لذيذًا. غالبًا ما يتم تقديمه مع صلصة مصنوعة من البرتقال أو البرقوق أو غيرها من الفواكه. كونفيت البط هو طبق فرنسي مصنوع من أرجل البط المطبوخة في دهون البط. يتم طهي الأرجل ببطء حتى تنهار وتنهار وتكون قشرة غنية ولذيذة. غالبًا ما يتم تقديم كونفيت البط مع البطاطس أو الخبز. البط المقلي Duck stir-fry . يعتبر طبقًا سريعًا وسهلاً ومثاليًا لوجبة ليلية. البط المقلي مع الخضار والصلصة مصنوع من صلصة الصويا والزنجبيل والثوم. إنه طبق خفيف ولذيذ ومثالي ليوم حار. كاري البط هو طبق شهير في جنوب شرق آسيا. يتم طهي البط في صلصة كاري مصنوعة من حليب جوز الهند والتوابل والخضروات. إنه طبق غني ولذيذ ومثالي ليوم بارد. سلطة البط هي طبق منعش وخفيف ومثالي لفصل الصيف. يتم تقطيع البط مع الخضار وصلصة الخل. إنها طريقة رائعة للاستمتاع بالبط دون ثقل.

هذه مجموعة مختصرة من العديد من الوصفات اللذيذة التي يمكنك صنعها باستخدام البط. بغض النظر عن الطريقة التي تختارها لطهيها ، فمن المؤكد أن البط سيكون وجبة لذيذة ومرضية.



فيما يلي بعض النصائح لطهي البط:

وخز جلد البط قبل الطهي للمساعدة في تكسير الدهون.

اطبخ البط على نار متوسطة لمنع احتراق الجلد.

يدهن البط بالعصائر أو الصلصة أثناء الطهي للحفاظ على رطوبتها.

يترك البط ليرتاح لمدة 10-20 دقيقة قبل تقطيعها للسماح للعصائر بإعادة توزيعها.



فيما يلي بعض الأطباق الجانبية التي تتناسب مع البط:

بطاطس مهروسة بالثوم

المعكرونة

أرز الشعيرية

فطر وبصل سوتيه

الهليون والطماطم الكرزية

فطر بالزبدة والثوم

جزر محمص

فاصوليا خضراء

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