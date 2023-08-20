البوابة - يعتبر بوكيه العروس من الأساسيات التي تفكر بها كل فتاة اثناء تحضيرات حفل الزفاف، وهناك العديد من الأفكار والأشكال والألوان ولكن يبقى أفضل بوكيه العروس هو الذي تحبها العروس والذي يعكس أسلوبها الشخصي. تعالوا نستعرض معاً بعض الزهور الأكثر شهرة من غيرها لباقات الزفاف. فيما يلي بعض الخيارات الأكثر شيوعًا:

أشهر 7 أنواع من الزهور تستخدم في بوكيه العروس

الورود: الورود هي أشهر أنواع زهور الزفاف. فهي معروفة بجمالها ورقتها كما أنها رمز الحب والغرام. هناك مجموعة متنوعة من ألوان الورود، لذا يمكنك اختيار الألوان المثالية التي تناسب ثيم حفل زفافك. الأوركيد: يعتبر الأوركيد خيارًا شائعًا لحفلات الزفاف لأنها أنيقة وغريبة. وتأتي في مجموعة متنوعة من الألوان والأحجام ، حتى تتمكن من العثور على الألوان المثالية لتكمل ديكور حفل زفافك. الفاونيا: تعتبر الفاونيا خيارًا شائعًا لحفلات الزفاف الربيعية. تشتهر بأزهارها الكبيرة الرقيقة ورائحتها الحلوة. تأتي الفاونيا في مجموعة متنوعة من الألوان ، بما في ذلك الوردي والأبيض والأصفر. زنابق الكالا: تعتبر زنبق الكالا خيارًا شائعًا لحفلات الزفاف الأنيقة. وهي معروفة بأزهارها الطويلة على شكل بوق ولونها الأبيض. يمكن استخدام زنابق الكالا في مجموعة متنوعة من الترتيبات ، من باقات بسيطة إلى القطع المركزية المتقنة. الهِدرنجية: تعتبر الهدرانج خيارًا شائعًا لحفلات الزفاف الصيفية. تشتهر بأزهارها الكبيرة المستديرة وألوان الباستيل. يمكن استخدام الهدرانج في مجموعة متنوعة من الترتيبات ، من الباقات البسيطة إلى القطع المركزية المتتالية. الزنابق: تعتبر الزنابق خيارًا شائعًا لحفلات الزفاف الربيعية. تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان ، بما في ذلك الأحمر والوردي والأصفر والأرجواني. الزنبق خيار جيد لحفلات الزفاف غير الرسمية. الاضاليا: خيار شائع لحفلات الزفاف الخريفية. تأتي في مجموعة متنوعة من الألوان ، بما في ذلك البرتقالي والوردي والأصفر والأرجواني. الاضاليا خيار جيد لحفل زفاف أكثر بهجة.

في النهاية ، أفضل الزهور لباقة الزفاف هي تلك التي تحبها العروس والتي تعكس أسلوبها الشخصي. عند اختيار الزهور لباقتها يجب على العروس مراعاة العوامل التالية:

الموسم: تتوفر بعض الأزهار في مواسم معينة فقط ، لذلك ستحتاج العروس إلى اختيار أزهار تتفتح خلال موعد زفافها.

تتوفر بعض الأزهار في مواسم معينة فقط ، لذلك ستحتاج العروس إلى اختيار أزهار تتفتح خلال موعد زفافها. الموقع: سيؤثر مناخ وبيئة مكان الزفاف أيضًا على نوع الزهور التي يمكن للعروس اختيارها. على سبيل المثال ، إذا كانت العروس تتزوج في الهواء الطلق في مناخ حار ، فإنها سترغب في اختيار الأزهار التي تتحمل الحرارة.

سيؤثر مناخ وبيئة مكان الزفاف أيضًا على نوع الزهور التي يمكن للعروس اختيارها. على سبيل المثال ، إذا كانت العروس تتزوج في الهواء الطلق في مناخ حار ، فإنها سترغب في اختيار الأزهار التي تتحمل الحرارة. النمط: يجب على العروس أن تختار الزهور التي تحبها والتي تعكس أسلوبها الشخصي.

يجب على العروس أن تختار الزهور التي تحبها والتي تعكس أسلوبها الشخصي. الميزانية: يمكن أن تكون زهور الزفاف باهظة الثمن ، لذلك يجب على العروس أن تضع ميزانية قبل أن تبدأ التسوق.

يجب على العروس أيضًا التحدث إلى بائع الزهور للحصول على توصياتهم. يمكن أن يساعد بائع الزهور العروس في اختيار الزهور المناسبة لباقتها وميزانيتها.



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