أشهر 9 وصفات تحتوي على الدجاج والفطر 

البوابة - إذا كنت من محبي وصفات الدجاج والفطر ، فقد قمنا بتحضير مجموعة متنوعة من الأطباق الكلاسيكية والحارة والمتنوعة التي تحتوي على الدجاج والفطر.

الفطر من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية التي تحتوي على قيمة غذائية. هم مصدر جيد لما يلي:

الألياف: الفطر مصدر جيد للألياف الغذائية ، والتي يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع والرضا بعد تناول الطعام. تساعد الألياف أيضًا على تنظيم حركات الهضم والأمعاء.

البروتين: الفطر مصدر جيد للبروتين النباتي. إنها بروتين كامل ، بمعنى أنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة التي لا يستطيع جسمك إنتاجها بمفرده.

مضادات الأكسدة: الفطر مصدر جيد لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف. تم ربط مضادات الأكسدة بعدد من الفوائد الصحية ، بما في ذلك تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والتدهور المعرفي.

الفيتامينات والمعادن: يعتبر الفطر مصدرًا جيدًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ، بما في ذلك السيلينيوم والنحاس والثيامين والمغنيسيوم والفوسفور.

تتضمن بعض الفوائد الصحية المحددة للفطر ما يلي:

قد يساعد في خفض الكوليسترول: يحتوي الفطر على مركبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول. على سبيل المثال ، يحتوي فطر شيتاكي على مركب يسمى lentinan ، والذي ثبت أنه يقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL).

قد يعزز جهاز المناعة: يحتوي الفطر على بيتا جلوكان ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة. ثبت أن بيتا جلوكان يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء ، مما يساعد في مكافحة العدوى.

قد يساعد في الحماية من السرطان: يحتوي الفطر على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. أظهرت بعض الدراسات أن الفطر قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان ، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

قد يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية: يحتوي الفطر على مركبات قد تساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية. على سبيل المثال ، يحتوي فطر شيتاكي على مركب يسمى erinacine ، والذي ثبت أنه يحسن الذاكرة والتعلم في الدراسات التي أجريت على الحيوانات.

قد يساعد في الحماية من أمراض القلب: يحتوي الفطر على مركبات يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب. قد تساعد هذه الآثار في الحماية من أمراض القلب.

بشكل عام ، يعتبر الفطر غذاء صحي يمكن أن يقدم عددًا من الفوائد الصحية. إنها مصدر جيد للعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والمركبات التي قد تساعد في الحماية من الأمراض.



أشهر 9 وصفات تحتوي على الدجاج والفطر



1. دجاج مارسالا: يتكون هذا الطبق الكلاسيكي من صدور الدجاج المطبوخة في صلصة كريمية من الفطر ونبيذ مارسالا والقشدة الثقيلة. غالبًا ما يتم تقديمها مع المعكرونة أو الأرز.



2. كباب الدجاج والفطر: يتكون هذا الكباب من صدور الدجاج والفطر والبصل والفلفل. إنها مثالية للشوي.



3. الدجاج والفطر المقلي السريع: هذا الطبق السريع والسهل مصنوع من صدور الدجاج والفطر والخضروات المفضلة لديك. إنه مقلي في صلصة لذيذة ويمكن تقديمه فوق الأرز أو النودلز.



4. شوربة الدجاج والفطر: هذا الحساء المريح مصنوع من مرق الدجاج والفطر والدجاج المبشور. إنه مثالي ليوم شتاء بارد.



5. ريزوتو الفطر: هذا الريزوتو مصنوع من أرز أربوريو والفطر والنبيذ الأبيض ومرق الدجاج. إنه كريمي ولذيذ ، وهو مثالي لمناسبة خاصة.



أشهر 9 وصفات تحتوي على الدجاج والفطر

إليك بعض الوصفات الأخرى التي قد تعجبك:

1. إنشلادا الدجاج والفطر: تتكون هذه الانتشلادا من صدور الدجاج والفطر والجبن وصلصة كريمية. تُخبز في الفرن حتى يصبح لونها بنياً ذهبياً وبها فقاعات.

2. فطيرة الدجاج والفطر: تتكون هذه الفطيرة من عجينة مخبوزة وصدور الدجاج والفطر وصلصة كريمية. إنه مثالي لتناول عشاء عائلي أو وجبة طعام.

3. باستا الدجاج والفطر: يتكون هذا الطبق من صدور الدجاج والفطر وصلصة الكريمة. من السهل صنعها ومن المؤكد أنها سترضي الجميع على الطاولة.

4. بيتزا الدجاج والفطر: هذه البيتزا مصنوعة من عجينة رقيقة وصدور دجاج وفطر وجبن وطبقة مفضلة لديك. إنها الطريقة المثالية للاستمتاع بالدجاج والفطر بطريقة ممتعة ولذيذة.



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