البوابة - يعتبر الخروف المحشي وجبة الغداء المفضلة للعديد من العائلات في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث يقوم العديد من الأشخاص بتوزيع الأضاحي واختيار الأطباق التي تحتوي على اللحم لإطعام الأهل والضيوف.

تعتمد أفضل قطع من لحم الضأن على طريقة الطهي والتفضيل الشخصي. فيما يلي بعض أشهر قطع لحم الضأن:

قطع الخاصرة: هذه قطع جيدة وشاملة وهي طرية نسبيًا وسهلة الطهي. كما أنها قليلة الدسم نسبيًا ، مما يجعلها خيارًا جيدًا لمن يتناولون الأطعمة التي تهتم بالصحة.

شرائح ريش الضلع: هذه أغلى قليلاً من شرائح الخاصرة ، لكنها أيضًا أكثر طراوة ونكهة. إنها خيار جيد للشوي أو التحميص.

فخذ الخروف: هو قطع كبير يناسب طرق الطهي البطيء ، مثل التحميص أو التحمير. إنه اختيار جيد للتجمعات الكبيرة أو المناسبات الخاصة.

قطع الكتف: هذه القطع أقل تكلفة من قطع الخاصرة أو الضلع ، لكنها لا تزال طرية ولذيذة. إنها اختيار جيد للشوي أو القلي.

لحم الضأن المفروم: هذا قطع متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الأطباق ، مثل البرغر وكرات اللحم واليخنات. إنه اختيار جيد للأشخاص الذين يبحثون عن خيار رشيق وصحي.

فيما يلي بعض النصائح الإضافية لاختيار أفضل قطع لحم الضأن:

ابحث عن القطع التي تم تصنيفها على أنها عضوية "اورجانيك" أو "تتغذى على العشب". سيكون لهذه اللحوم مذاق أفضل وستكون أكثر نعومة من قطع الحملان التقليدية.

تجنب القطع الدهنية جدًا. يمكن للدهون أن تجعل لحم الضأن قاسياً ودهنيًا.

اسأل الجزار عن التوصيات. يمكنهم مساعدتك في اختيار القطع المناسب لاحتياجاتك.

أسرع طريقة لإعداد الخروف المحشي لعيد الأضحى



المكونات:

1 خروف كامل، حوالي 5-6 كجم (11-13 رطلاً)

1 كوب أرز

1 بصلة مفرومة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

1 ملعقة صغيرة كركم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

ربع كوب زيت نباتي

1 كوب زبادي

ربع كوب عصير ليمون

¼ كوب نعناع مفروم

¼ كوب بقدونس مفروم



طريقة التحضير:

1. ينظف لحم الضأن وتزال الدهون الزائدة.

2. في وعاء كبير ، يُمزج الأرز والبصل والكمون والكزبرة والكركم والملح والفلفل.

3. يُضاف الزيت النباتي إلى مقلاة كبيرة على نار متوسطة. يُضاف مزيج الأرز المتبل ويُطهى لمدة 5-7 دقائق ، أو حتى يصبح لون الأرز ذهبيًا.

4. نرفع الأرز عن النار ونتركه يبرد قليلاً.

5. في وعاء صغير ، اخفقي الزبادي وعصير الليمون والنعناع والبقدونس معًا.

6. يُحشى لحم الغنم بخليط الأرز وصلصة الزبادي.

7. خيطي فتحة الخروف بخيوط المطبخ.

8. ضعي اللحم في مقلاة كبيرة.

9. صبي كوبًا واحدًا من الماء في قاع صينية الشواء.

10. اشوي لحم الضأن في فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية (350 درجة فهرنهايت) لمدة 3-4 ساعات أو حتى ينضج اللحم بالكامل.

11. دع اللحم يرتاح لمدة 10 دقائق قبل تقطيعه.

نصائح:

• يمكنك استخدام أي نوع تريدنه من الأرز لهذه الوصفة.

• إذا لم يكن لديك خيوط مطبخ ، يمكنك استخدام المسواك لإغلاق الشق.

• يمكنك أيضًا إضافة مكونات أخرى إلى حشوة الأرز مثل الزبيب أو اللوز أو الصنوبر.

• يقدم لحم الضأن المحشي مع الجوانب المفضلة لديك مثل الأرز والسلطة والخضروات المشوية.

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