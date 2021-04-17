أشياء تفعلينها تمنع شعرك من النمو بالشكل الصحيح!

نعطي الكثير من الاهتمام لشعرنا وننفق المزيد من الأموال على المنتجات الخاصة به، ولكن في كثير من الأحيان يضر بنا أكثر مما ينفعنا.

وفي هذا التقرير سنعرض لكم بعض الخرافات التي نصدقها ونفعلها دون دراية بنا، وذلك وفق ما أورد موقع "brightside".

1- ليس دائما تساقط الشعر يكون خطرا:

كل يوم يتساقط نحو 150-200 شعرة من رؤوسنا، ولكن يجب أن نعرف أن مرتين في السنة، عادة في الربيع والخريف، يمر شعرنا بمرحلة تسمى تيلوجين (تُعرف أيضًا بمرحلة راحة بصيلات الشعر) وفي خلال هذه المرحلة، لم يعد ينمو.

هذا هو السبب في تساقطه بكميات كبيرة، ثم تبدأ الشعيرات الجديدة (مرحلة التنامي) بالظهور مرة أخرى.

ولكن إذا حدث تساقط كبير أكثر من مرتين في السنة، ولمدة تزيد عن شهر، فعليك زيارة الطبيب لمعرفة السبب.

2- الاعتقاد بوجود منتجات تجعله ينمو بسرعة:

يجب أن نعرف أنه حتى أقوى الأدوية الهرمونية لا يمكنها إجبار الخلايا على الانقسام بسرعة أعلى، وهذا هو السبب في أنه لا توجد مستحضرات تجميل يمكنها أن تجعل شعرك ينمو بشكل أسرع، وتكون سرعة النمو هي سمة وراثية وعادة ما تكون 1 سم في الشهر.

3- وضع البلسم والشامبو على طول الشعر بالكامل:

في الواقع، الشامبو منتج لتطهير فروة الرأس ولكن ليس الشعر، ولهذا يجب وضعه على الجذور وستكون بقايا الرغوة والشامبو على الشعر أثناء الشطف كافية لتنظيفه بالكامل.

ومع ذلك، فإن العكس هو الصحيح مع البلسم يجب وضعه فقط على الشعر نفسه، وليس الجذور لأنها ستصبح دهنية أسرع بكثير.

4- الاعتقاد أن الاستشوار مضر دائما:

في الواقع، مجففات الشعر، بالإضافة إلى أدوات الفرد المختلفة، تؤثر سلبًا فقط على الشعر الذي لا تحميه أي منتجات ضد الحرارة لذلك إذا كنت تستخدم مستحضرات خاصة بالحماية فلا داعِ للقلق بشأن صحة شعرك.

5- كلما قصصت شعرك زادت سرعة نموه:

نظرًا لأن الشعر ينمو من الجذور وليس من الأطراف، فإن قصها لا يؤثر على سرعة النمو بأي شكل من الأشكال، بالإضافة إلى ذلك، وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن قصه لا يؤثر على كثافته لأن عدد البصيلات هو سمة وراثية.

6- قص شعر طفلك قبل بلوغه عام سيصبح أكثر كثافة:

في كل الأحوال سينمو شعر طفلك في الوقت المناسب، لذلك لا حاجة لتعريضه للقص، وهو في سن صغير، وإذا لم ينمو فيرجع ذلك إلى عوامل وراثية.

7- الكيراتين مفيد للشعر:

بالطبع، تحسنت تركيبة الكيراتين على مر السنين في البداية، كان يحتوي على الفورمالديهايد، المستخدم في تشريح الجثث ولكن تتطور قليلاً اليوم، وبه نفس العناصر التي استخدمتها أمهاتنا، وهي تدمر بنية الشعر لذلك، فإن وضعه ليس صحيًا للعناية به ولكنه تجميلي لمنح شعرك جاذبية بصرية.

8- يسبب ذيل الحصان أو الكعكة تساقط الشعر دائماً:

يتسبب في تساقطه عندما نشد الشعر كثيراً، ولكن هي تساعد على منعه من التقصف وتحافظ عليه وتجعله كثيفاً.

9- قشرة الرأس معدية:

قشرة الرأس تحدث بسبب العمل الإضافي للغدد الدهنية، ويسبب ذلك ظهور كمية إضافية من جزيئات الجلد المتقشرة، لهذا السبب لا يمكن أن تصاب بقشرة الرأس عند ارتداء قبعة شخص آخر أو باستعارة مشطه ومع ذلك، هذا لا يعني أنه يجب أن ننسى قواعد النظافة الشخصية.

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