مواقف تقود زواجك نحو الطلاق

لا توجد حياة زوجية خالية من المشاكل والأمور المزعجة، لكن هناك بعض التصرفات والسلوكيات التي يكون لها تأثير سلبي كبير على العلاقة بين الزوجين، حتى إنها مع الوقت قد تؤدي إلى انهيار الزواج، لذا أنتِ بحاجة إلى التعرّف إليها حتى تتجنبيها في حياتك الزوجية، وفي ما يلي 5 أشياء تقود زواجك نحو الطلاق.



1- عدم الحكمة في التعامل مع الأزمات والمشاكل

يجب أن تعملي مع زوجك كفريق واحد، خاصة في أوقات الأزمات أو المشاكل التي تحدث بينكما، أما عدم الوقوف على أرض مشتركة فيزيد من حجم المشكلة، ولا يساعدكما على الوصول إلى حلول، وبالتالي تصبح الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل والصراعات التي لا تستطيعان حلها معاً، ما ينذر بانتهاء الزواج.



2- لا تجدين وقتاً لزوجك

بالطبع لديكِ الكثير من المهام يومياً، مثل رعاية الأطفال والأعمال المنزلية وغيرها، ولكن يجب ألا تنسي وضع زوجك على جدولك اليومي، فعدم التواصل مع الزوج بحجة عدم وجود وقت له، يؤدي إلى اتساع الفجوة بينكما، وبالتالي تنهار العلاقة بينكما بعد فترة.



3- إهمال الأنشطة المشتركة

كما أنه من المهم أن يكون لكل منكما أنشطة خاصة به، فمن المهم أيضاً الحفاظ على ممارسة الأنشطة المشتركة بينكما، فهذه الأنشطة هي ما تجمعكما على أشياء ممتعة خارج إطار العلاقة الزوجية ومهام الأسرة، لذا فإن إهمال الأنشطة المشتركة بينكما أو التكاسل عنها وتأجيلها مرة تلو الأخرى، ما هو إلا إنذار بالخطر على قوة العلاقة بينكما.



4- ربط المشاعر السلبية بوجود الزوج

إذا كان وجود زوجك مرتبطاً لديكِ بالتوتر أو الألم النفسي، بدلاً من الشعور بالمتعة والراحة، فإن هذا يعني أن العلاقة بينكما في خطر كبير وبحاجة إلى تدخل سريع قبل تطور الأمور أكثر من هذا.



5- طرح الطلاق كحل

اقتراح الطلاق كحل للمشاكل الزوجية يعني أن الزواج ليس على ما يرام، فإن الزوجين اللذين يتمتعان بعلاقة مستقرة وقوية، لا يطرحان الطلاق ضمن حلول المشاكل الزوجية، فهما يبحثان عن حلول للإصلاح لا الفراق.