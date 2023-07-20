عندما تتعرض السيارة في فصل الصيف لأشعة الشمس الحارة، يمكن أن تحدث تأثيرات كبيرة ومشاكل قد تؤثر على السيارة وركابها، إليك في هذا المقال أشياء لا تتتركها في السيارة تحت أشعة الشمس الحارة:

أشياء لا تتتركها في السيارة تحت أشعة الشمس الحارة

أحمر الشفاه إن معظم هذه المستحضرات عبارة عن مزيج من الزيوت والشموع وتصبح عرضة للذوبان عند تعرّضها للشمس كما تتغيّر تركيبتها.

المواد الغازية مثل لاعات السجائر واسطوانات الغاز والعطور ومعطرات الجو والمواد المعقمة، قد تنفجر نتيجة درجة الحرارة العالية وتتسبب بتلف لسيارتك.

الأجهزة الالكترونية مثل الهاتف المحمول، اللابتوب، تؤدّي الحرارة العالية إلى تخريب هذه الأجهزة وتعرّضك لخطر انفجار بطّارية الكاميرا أو الهاتف وحتى الطارية المتنقلة.

واقي الشمس والأدوية لأنه تركيبة هذه المستحضرات قد تتغير عند تعرّضها لدرجة حرارة عالية وقد تصبح مضرّة للصحّة والكريمات تصبح مائلة للسائل.

النظّارات لأنه ترك النظارات سواء الشمسية أو الطبية في حرارة الشمس مطوّلاً قد يغيّر شكل الإطار ويؤذي العدسات بشكل كبير.

الأقراص المدمجة لا تترك الأقراص المدمجة في السيارة عند ارتفاع حرارة الشمس لأنها تتعرض تذوب تتلف قرص التشغيل.

زجاجات الماء البلاستيك انتبه ولا تتركها تتعرض لحرارة الشمس لأنها قد يؤدي إلى تلوث الماء بسبب المواد البلاستيكية.

إجراءات وقائية للحد من هذه المشاكل: