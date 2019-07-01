أصحاب هذه الأبراج لا يقدمون الدعم للشريك

يحلم كل منا بالشريك المثالي الذي ينصت إلينا في الأوقات العصيبة ويدعمنا متى احتجنا لذلك، ولكن الحقيقة أن هذا النوع من التعاطف والقدرة على تقديم الدعم ليس من ملكات الجميع.

ووفقا لمجلة "باسل"، لا يمتلك أصحاب الأبراج التالية القدرة على تقديم الدعم العاطفي لشركائهم في العلاقة، حتى إذا أرادوا ذلك:

1. برج الحمل

برج الحمل أناني بطبيعته، وحتى إذا وقع في الحب حقًا، يميل لوضع احتياجاته العاطفية الخاصة قبل احتياجات شريكه، ولذلك قد لا يخطر في باله دعم شريكه وهو يشكو من يوم مرهق أو أزمة يمر بها.

2. برج الجوزاء

ازدواجية شخصية الجوزاء تجعلها ميالة لتغيير خططها في اللحظة الأخيرة، وهذا لا يعني أنها تقصد إيذاء الاخرين، ولكنها عادة ما تكون غير متاحة عاطفيًا بسبب سهولة تشتتها، فتنسى دعم شريكها وتنشغل بأمور أخرى.

3. برج الجدي

برج الجدي يتميز بالحكمة وقدرته العالية على التحكم في مشاعره، فهو عملي ومنطقي للغاية، ولكن هذا يجعله غير بارع في تقديم الدعم العاطفي ويحتاج في كثير من الأحيان إلى لفت نظره حتى يدرك ما عليه فعله.

4. برج الدلو

يعيش برج الدلو في عالم خيالي، وتظل مشاعره وافكاره غامضة حتى لأقرب الناس منه، وحتى إذا حاول التعبير عن مشاعره وتخلى عن الحاجز الذي وضعه بينه وبين الاخرين، لا يفهمه الناس بسبب طريقته غير الواقعية في التعبير.

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