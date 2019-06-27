اختاري إطلالتك لموعدك الغرامي مع شريكك وفقًا لبرجك

الاستعداد للقاء شريكك واختيار الإطلالة المناسبة لموعدك الغرامي معه دائمًا ما يكون حماسيًا للغاية ومحيرًا أيضًا، ومن ثم تسعين إلى اختيار اطلالة أنيقة وجذابة ذات طابع مميز يعبر عن شخصيتك، لكن لا داع للحيرة، حيث يمكنك وبكل بساطة الاعتماد على برجك لإنجاز هذه المهمة.

فمن خلال مجلة "يورتانغو"، اعرفي كيف تختارين اطلالتك لموعدك الغرامي مع حبيبك أو شريكك وفقا لبرجك:

الحمل

الراحة هي أول عنصر تبحثين عنه في الاطلالة، وهذه الإطلالة ستحقق غايتك، بالإضافة إلى أنها تجمع مزيجًا من الجاذبية والعصرية، كما أنها تعبر عن حبك للبساطة.

الثور

أنتِ شخصية حساسة ودائمًا ما تفضلين القطع المريحة والتي تعبر عن شخصيتك الواثقة، لذا، ذلك التوب الحريري والليغنغ الجلدي سيبرزان جمالك وشخصيتك بطريقة لافتة لا تُقاوم.

الجوزاء

بالنسبة لشخصيتك العملية، تعد هذه الإطلالة مثالية لموعدك مع حبيبك، وذلك لأنه يمكنك اعتمادها بطرق مختلفة، سواء من خلال استبدال البوت بحذاء كعب عالي، او التخلي عن الجاكيت حسب حالتك المزاجية المتقلبة باستمرار.

السرطان

أضفي مزيدًا من الجمال لشخصيتك الحساسة والعطوفة، بتلك الإطلالة الجذابة، فهي تجمع بين الراحة والعصرية مع لمسة أكثر أناقة من المعتاد من أجل موعدك.

الأسد

إطلالة غاية في الجاذبية مفعمة بالأنوثة تتميز بألوان دافئة تبرز دفء شخصيتك، كما تعبر أيضًا عن شخصيتك الواثقة.

العذراء

ستضفي هذه الإطلالة لمسة أكثر جاذبية وجرأة إلى شخصيتك الخجولة جدًا، كما تعبر عن شخصيتك المدققة في التفاصيل، وخاصة فيما يتعلق بتلك القطعة الدانتيل.

الميزان

تتميزين بشخصيتك المحبة واللطيفة، واختيارك اطلالة مثل هذه التي تتميز بألوان ناعمة، وجينز عصري ومريح أيضًا، ستناسب موعدك الرومانسي.

العقرب

الجرأة والجاذبية عنوانك، لذا لا تترددي في اعتماد مثل هذه الإطلالة، فهي دراماتيكية وأنيقة، تبرز طابعك الذي يتميز بالغموض الجذاب.

القوس

من السترة الفضفاضة إلى الألوان الترابية، تتميز هذه الإطلالة بإبراز روحك الحرة وحبك للبساطة، بطريقة جذابة تلائم شخصيتك العملية.

الجدي

تتميزين بشخصية قيادية وذات مبادئ راسخة، وهذه الإطلالة التي تتميز بالبساطة مع أقراط لافتة، تبرز شخصيتك الجدية لكن بلمسة أكثر جاذبية.

الدلو

من الألوان النيود إلى القطع التي تتميز بتصميم كلاسيكي، لكن جذاب وغير ممل، تعد هذه الإطلالة مثالية لكِ، إذ تعبر عن شخصيتك العملية، لكن بلمسة عصرية أكثر وأنيقة.

الحوت

تفضلين دائمًا الملابس الفضفاضة، وهذه الإطلالة تعبر عن شخصيتك اللطيفة والحساسة وتبرز حسك الفني، حيث يتميز الفستان بتصميمه البوهيمي المريح والفضفاض، والمفعم بالأنوثة أيضًا.

المزيد من الأبراج:

بينهم العقرب...ابراج تعشق التشاجر مع شريكها

أصحاب هذه الأبراج مديرون بالفطرة

منهم الحوت والسرطان.. هذه الأبراج تتمتع بصحة جيدة