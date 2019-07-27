أصول وإتيكيت عيادة المريض

فضَّل الحرص على الخروج من الغرفة فور دخول الممرضين أو الطبيب لفحص المريض
يجب عليكي أن تتذكري دائماً بأن المشفى ليس مكانًا خاصًّا بالزيارات الاجتماعيَّة. لذا، يترتَّب عليك مراعاة بعض الأمور التي تطلعك عليها خبيرة الإتيكيت السيِّدة نادين ضاهر، في الآتي، عند عيادة المريض في المشفى، تفاديًا لإزعاجه:
• من الضروري الامتناع عن الضغط على زرَّي الصعود والهبوط للمصعد بنفس الوقت.
• يجب انتظار من هم في داخل المصعد للخروج، ثمَّ يمكن الدخول إليه.
• يُفضَّل إلقاء التحيَّة على الموجودين في داخل المصعد.
• يمكنك الضغط على الزرِّ، الذي يحمل رقم الطبقة التي يرقد فيها المريض، أو الطلب إلى من يقف بقرب لوحة مفاتيح المصعد الضغط عليه.
• يمكن الدخول بالنظارات الشمسية، إذا كنتِ متعبةً، ولا ترغبين برؤية أحد.