أصول وإتيكيت عيادة المريض

يجب عليكي أن تتذكري دائماً بأن المشفى ليس مكانًا خاصًّا بالزيارات الاجتماعيَّة. لذا، يترتَّب عليك مراعاة بعض الأمور التي تطلعك عليها خبيرة الإتيكيت السيِّدة نادين ضاهر، في الآتي، عند عيادة المريض في المشفى، تفاديًا لإزعاجه:

من المُفضّل عيادة المريض بعد مرور ثلاثة أيَّام على دخوله المشفى أوقات الزيارة

• من الضروري مراعاة الأوقات المُحدَّدة للزيارة، خصوصًا إذا كنَّا غير مُقرَّبين من المريض، مع الحرص على عيادة المريض بعد مرور أكثر من ثلاثة أيَّام من دخوله المشفى.

• يمكن الاتصال بالأفراد المُقرَّبين من المريض للاطمئنان على صحَّته، وطلب الإذن والاستفسار عن الوقت الذي يمكن لك الزيارة خلاله.

• يُخصّص اليوم التالي، في حال الأمِّ التي وضعت مولودها حديثًا، للأفراد المقربين جدًّا من العائلة. استعمال المصعد الكهربائي



• من الضروري الامتناع عن الضغط على زرَّي الصعود والهبوط للمصعد بنفس الوقت.

• يجب انتظار من هم في داخل المصعد للخروج، ثمَّ يمكن الدخول إليه.

• يُفضَّل إلقاء التحيَّة على الموجودين في داخل المصعد.

• يمكنك الضغط على الزرِّ، الذي يحمل رقم الطبقة التي يرقد فيها المريض، أو الطلب إلى من يقف بقرب لوحة مفاتيح المصعد الضغط عليه.

• يمكن الدخول بالنظارات الشمسية، إذا كنتِ متعبةً، ولا ترغبين برؤية أحد.