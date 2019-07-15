علامات تشير إلى أنكِ شريكة اتكالية

في العلاقة الرومانسية نميل لمناقشة وتشارك كل شيء تقريبًا مع شركائنا، ولكن هناك خط رفيع يفصل بين الاعتماد على شريكك والاتكال عليه، وهذا الاتكال يمكن أن يكون ضارًا لكِ وللعلاقة على المدى الطويل، ولذلك جلبنا لكِ من صحيفة "تايمز أوف إنديا" علامات تشير إلى كونك اتكالية في العلاقة:

لا تودين قضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك

إذا كنتِ تتعمدين تجنب قضاء الوقت مع أصدقائك وعائلتك حتى تتمكني من قضاء كل وقتكِ مع شريككِ، ولا تقبلين قضاء الوقت مع المقربين منكِ إلا إذا كان شريكك مشغولًا في مكان آخر، فهذا يعني أنكِ في علاقة غير صحية، وتميلين للاتكال على شريككِ بشكل مفرط.

كل خططك تعتمد على شريكك

اعتماد كل خططك على شريكك سواء كانت تتعلق بمشاهدة فيلم أو التسوق لشراء البقالة أو أخذ عطلة، يعني أنكِ تتكلين على شريككِ في اتخاذ كل قرار كبير وصغير.

شريككِ مصدر طمأنتك الوحيد

من أبرز علامات كونك في علاقة اتكالية، هو احتياجك المستمر لموافقة شريك حياتك على الأمور التي تسعدك، حتى تتمكني من الاستمتاع بها.

تضعين احتياجات شريكك قبل احتياجاتك الخاصة

من الطبيعي أن تهتمي باحتياجات شريككِ في العلاقة، ولكن من المهم أيضًا أن نتذكر أن العلاقة يجب أن تكون متبادلة، وإذا كنتِ الطرف الوحيد الذي يضحي في العلاقة وشريككِ لا يرد بالمثل، فهذا بالتأكيد علامة على وجودك في علاقة غير صحية.

بدأت تفقدين هويتك

تمحور تركيزك بأكمله حول شريككِ، وتعديلك لروتينك اليومي بأكمله وفقًا لما يفضله شريككِ، وتخليكِ عن كل هواياتك، قد يشير إلى فقدانكِ هويتك الخاصة، وأنكِ بحاجة إلى تقليل اعتمادك على شريككِ إلى مستوى صحي.

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