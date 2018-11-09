للنساء تعرفي الى أضرار البكاء قبل النوم

هناك الكثير من الأضرار الناجمة عن البكاء قبل النوم (shutterstock.com)

كثير من السيدات يلجأن الى البكاء ليلآ لما يحدث معهن خلال النهار من مشاكل وضغوطات وللبكاء ليلآ له تأثيرات سلبية على صحتها، ومن الأضرار الناتجة عن هذه العادة: