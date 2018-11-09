للنساء تعرفي الى أضرار البكاء قبل النوم

- تشعر بالصداع صباحآ عند الاستيقاظ
- ازدياد معدل ضربات القلب بسبب التعب النفسي والجسدي
- لا تستطيع النوم أي أنها ستستيقظ مرهقة ومتعبة
- شعورها بالاحباط والقلق المستمر
البكاء له فوائده العظيمة، تعرف على أبرزها!
- احتمال أصابتها بالتهاب القولون خاصة بعد البكاء في الليل لفترات طويلة
- ينخفض أداء عمل الجهاز المناعي في الجسم
- يؤثر البكاء على خلايا الدماغ ما يؤدي الى خلل في وظائف الجهاز العصبي
- زيادة احتمال الوفاة بسبب اختلال وظائف القلب
- تعزيز فرص الاصابة بالسكتات القلبية والجلطات الدماغية
ألا أن هناك فوائد للبكاء أيضآ فهو يريح النفس ويخلص من الطاقة السلبية:
- ويخفف من حدة التوتر النفسي
- يخلص العين من البكتيريا الضارة والسموم عبر ذرف الدموع التي تغسل العيون
- تنشيط الدورة الدموية
- الوقاية من الاصابة من الامراض النفسية
- الحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم
- الوقاية من الاصابة ببعض انواع الالتهابات