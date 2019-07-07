أضرار الفيتامينات والمكونات الغذائية على الحامل

وتشتمل هذه المكملات والمستحضرات على مركب الـ”فينبوسيتين” vinpocetine، وهو مادة كيميائية مشتقة من الـ”فينكامين”، هو مركب شبه قلوي يتواجد بشكل طبيعي في بذور الفوكانيا.

يساعد تعاطي هذه المادة على تحسين عملية الأيض في المخ عن طريق تعزيز تدفق الدم والأكسجين إلى المخ كمادة كيميائية، وتستخدم في المكملات الغذائية المختلفة التي تصرف دون وصفة طبية.

وجاء تحذير إدارة الغذاء والدواء FDA الأميركية بعدما كشفت دراسة علمية جديدة، تم إجراؤها على حيوانات التجارب، أن تعاطي هذه المادة، حتى الجرعات الصغيرة منها، يؤدي إلى مواليد بأوزان أقل فضلا عن التسبب في حالات إجهاض.

وحثت FDA في بيان صحافي النساء الحوامل أو اللاتي يخططن لإنجاب أطفال لتجنب تناول أي مكملات غذائية أو مستحضرات تحتوي على هذا المكون.

وقال متحدث باسم FDA: “إن هذه النتائج مثيرة للقلق بشكل خاص لأن المنتجات التي تحتوي على فينبوسيتين متاحة على نطاق واسع وتستخدمها نساء في سن الإنجاب”. وأضاف المتحدث: “لهذا السبب ننصح النساء الحوامل، والنساء اللائي يمكن أن يصبحن حوامل بعدم تناول عقار فينوبوسيتين.”

في أكتوبر 2015، سبق أن دعت عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميسوري، كلير مكاسكيل، إلى إجراء تحقيق حول الآثار المترتبة على تعاطي مادة “فينوبوستين”، من بين مكونات أخرى، يتم وصفها كمكملات غذائية تستخدم لدعم المخ. وجاء ذلك بعد نشر نتائج دراسة في مجلة Wiley، حيث جرى تحليل لـ23 مكملاً غذائياً وتبين أن هناك مستويات عالية من الـ”فينوبوستين” في 17 من المنتجات.

ويرجع السبب في تعميم التحذير على نطاق واسع، إلى أن النسبة المسموح بها طبيا بناءً على وصفات علاجية من طبيب هي 40 ملغ، في حين تصل النسبة إلى 32 ملغ في بعض المكملات التي تم تحليل مكوناتها في إطار هذه الدراسة، والتي كان يجري بيعها بدون الحاجة إلى وصفات طبية.

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