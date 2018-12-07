دراسة: شرب القهوة والشاي خلال الحمل يقلل حجم الجنين

العديد من الباحثين يشددون على أن الكافيين ضارّ لأنه يؤثر في عملية الأيض غير المكتملة لدى الجنين (shutterstock.com)

تناول كميات كبيرة من الكافيين تؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على نمو الجنين.

كشف بحث علمي جديد أن النساء الحوامل اللاتي يستهلكن الكافيين الموجود في القهوة أو في الشاي يلدن أطفالا أصغر حجما مقارنة بنساء يمتنعن عن تناول هذه المادة المنبهة خلال الحمل لا سيما في الأشهر الأولى، وهو ما جعل الكثير من الأطباء يحثون النساء على تجنبها إلى غاية الولادة.

توصلت الكلية الأميركية لأطباء التوليد وأمراض النساء إلى أن مخاطر الولادة المبكرة أو ولادة أطفال أقل وزنا تزيد حتى لدى النساء اللاتي يتناولن أقل من 200 مليغرام من الكافيين يوميا وهي الكمية الآمنة خلال أشهر الحمل.

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وقال لينج وي تشين، قائد فريق الدراسة وهو باحث في جامعة دبلن بإيرلندا في رسالة بالبريد الإلكتروني، “استنادا إلى الصلات الثابتة التي لاحظناها، ولأن العديد من حالات الحمل غير مخطط لها فإننا ننصح الحوامل أو النساء الراغبات في الحمل على الأقل بالحد من استهلاك القهوة والشاي اللذين يحتويان على الكافيين”.

وأضاف أن الدراسة لا يمكنها تفسير العلاقة بين السبب والنتيجة. وكتب تشين وزملاؤه في الدورية الأميركية للتغذية السريرية أن العديد من الدراسات السابقة ربطت التعرض للكافيين في الرحم بتأثيرات سلبية.

وفي معظم هذه الدراسات كانت القهوة هي المشروب الرئيسي الذي يحتوي على الكافيين.

وخلال الدراسة فحص فريق تشين 941 زوجا من الأمهات والأطفال في إيرلندا حيث يحتسي الناس الشاي أكثر من القهوة. وكان أكثر من نصف الأمهات في الدراسة يحتسين الشاي بينما كان نحو 40 بالمئة منهن يفضلن القهوة. وكانت كل 100 مليغرام إضافية من الكافيين يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 غراما وبانخفاض كبير في فترة الحمل وتقلص طول الطفل ومحيط رأسه عند الولادة.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن كمية كبيرة من الكافيين قلت أوزان أطفالهن حوالي 170 غراما عن أوزان أطفال اللاتي استهلكن كمية صغيرة من هذه المادة المنبهة. ولم تتأثر النتائج سواء جاء الكافيين من القهوة أو من الشاي.

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وأوضح تشين أن “تناول كميات كبيرة من الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الحد من تدفق الدم في المشيمة، الأمر الذي قد يؤثر لاحقا على نمو الجنين”. وأضاف “يستطيع الكافيين أيضا عبور المشيمة بسهولة… قد يحدث تراكم للكافيين في أنسجة الجنين”.

كل 100 مليغرام إضافية من الكافيين يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل ترتبط بانخفاض وزن المولود 72 غراما

وكانت دراسة سويدية سابقة، نشرت في المجلة العلمية “نيو انغلاند جورنال أوف مديسين”، قد أظهرت أن شرب أكثر من 5 أكواب من القهوة في اليوم يؤدي إلى زيادة خطر الإجهاض، في الثلث الأول من الحمل، بشكل كبير. كما أظهرت مجموعة أخرى من الدراسات وجود علاقة بين تناول الكحول والإجهاض، إلا أن هذه الدراسة هي إحدى أكبر الدراسات التي تناولت هذا الموضوع.

وقام الباحثون بجمع معطيات تتعلق بـ562 امرأة أجهضت في الثلث الأول من الحمل (بين الأسبوع السادس والأسبوع الثاني عشر)، و953 امرأة حامل لم تجهض. ويكون الجنين في الأسابيع الأولى من الحمل أكثر عرضة للإصابة بالضرر.

وخلال الدراسة لوحظ التأثير على معدل الإجهاض التلقائي، عندما كان استهلاك الكافيين مرتفعا: 500 ميلغرام من الكافيين أو أكثر من ذلك (نحو 5 أكواب من القهوة أو أكثر من ذلك).

ولهذا يؤدي استهلاك هذه الكمية من الكافيين إلى مضاعفة خطر الإجهاض، أما النساء اللاتي شربن كوباً واحداً وحتى 4 أكواب من القهوة فقد كان لديهنّ ارتفاع طفيف في خطر الإجهاض.

كما حذر باحثون أميركيون من أن شرب فنجانين من القهوة أو أكثر يومياً قد يؤدي أيضا إلى الإجهاض، منبهين إلى ضرورة الاكتفاء بفنجان واحد يومياً أو الامتناع نهائياً عن شرب القهوة طيلة فترة الحمل.

وقال الباحثون إن دراستهم أظهرت دلائل قوية على أن جرعات كبيرة من الكافيين بمقدار مئتي مليغرام أو أكثر في اليوم أو ما يساوي فنجانين من القهوة تزيد من مخاطر إجهاض الأم الحامل بدرجة كبيرة.

وأشار الباحث في منظمة كايسر برماننتي للرعاية الصحية، الدكتور ديكون لي، بدراسته التي نشرت في الدورية الأميركية لأمراض النساء والتوليد، إلى أنه “يتعين على الحوامل أو من يسعين بجدية للحمل أن يتوقفن عن شرب القهوة ثلاثة أشهر ومن الأفضل أن يمتد هذا التوقف على مدى فترة الحمل”.

وشملت الدراسة 1063 سيدة حاملا، تم إدراجهن في الخطة الصحية التي نظمتها المنظمة في سان فرانسيسكو من أكتوبر 1996 حتى أكتوبر 1998 ولم يغيرن من مقدار استهلاكهن للكافيين طيلة فترة الحمل.

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وتوصل الباحثون إلى أن السيدات اللاتي يستهلكن فنجانين من القهوة العادية أو أكثر، أو يستهلكن خمس علب صودا تحتوي على الكافيين وزن الواحدة منها 12 أوقية، كن معرضات لخطر الإجهاض بمقدار الضعف مقارنة مع غيرهن من الحوامل اللاتي تجنبن استهلاك المواد التي تحتوي على الكافيين.

وقال لي إن العديد من الباحثين يشددون على أن الكافيين ضارّ لأنه يؤثر في عملية الأيض غير المكتملة لدى الجنين.

وتأكيداً لما أشار إليه الدكتور لي فقد دعت مديرة صحة المرأة بفرع المنظمة في كاليفورنيا الدكتورة تراسي فلاناجان، النساء إلى استغلال هذه الفرصة لمواجهة حالات الإجهاض العديدة التي تتعرض لها الحوامل وتقليل شرب القهوة أو الامتناع عن شربها نهائياً طيلة فترة الحمل.