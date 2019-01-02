تجنبي هذه الأخطاء الشائعة لمحاربة سكر الحمل

عدم شرب الماء بكميات كبيرة يساهم في احتمال زيادة نسبة السكر في الدم

لا شك أن الكثير من الحوامل معرضة في خلال الفصلين الثاني والثالث من الحمل إلى خطر الإصابة بما يعرف بسكري الحمل. وعلى الرغم من أن هذا الأمر هو طبيعي في هذه المرحلة من حياة الحامل إلا أنه يمكن تخطيه وعدم الإصابة بها إذا ما استطاعت الحامل الانتباه إلى نظامها الغذائي في هذه الفترة. ومن هنا نقدم لك في هذا الموضوع مجموعة من أخطاء تزيد من احتمال الإصابة بسكر الحمل يجب أن تعرفيها لتحاولي قدر الإمكان تجنبها.

أخطاء تزيد من احتمال الإصابة بسكر الحمل:

هناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي تكون أي سيدة معرضة لها في فترة الحمل وقد تؤدي إلى ازدياد احتمال الإصابة بسكر الحمل ولعل أبرزها ما يشاع عن أن الحامل تأكل لشخصين ما يؤدي إلى زيادة الوزن، لا سيما وإذا كانت الحامل لا تهتم بمتابعة وزنها في خلال فترة الحمل ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الجسم نتيجة التناول المستمر للسكريات والحلوى، ما يؤدي إلى اصابتها حتماً بما يعرف بسكري الحمل.

كما أن عدم الإهتمام بشرب الماء بكميات كبيرة قد يساهم أيضاً في احتمال زيادة نسبة السكر في الدم لا سيما وإذا كانت الكمية أقل من لترين يومياً، ومحاولة استبدال الماء بتناول المياه الغازية والعصائر المحفوظة المليئة بالسكريات.

هذا فضلاً عن لجوء عدد من الأمهات إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب عالية من الدهون الحيوانية والكوليسترول، والابتعاد عن تناول المأكولات المفيدة كالخضروات الطازجة والأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3.

إلا أن سكري الحمل لا يقتصر فقط على زيادة الوزن في خلال فترة الحمل بل يتعداها إلى زيادة الوزن قبل الزواج وخلال التخطيط للحمل، إضافة إلى إمكانية وجود ضعف في النشاط البدني وقلة ممارسة الرياضة.

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