من أضرار الملابس الضيقة للرجال زيادة احتمالية الإصابة بعقم الرجال

يشتري كثيرون سواء رجال أم نساء الملابس الضيقة لمواكبة الموضة والأزياء، هذا عدا عن الفكرة الشائعة بأن ذلك يزيد الجاذبية والجمال، أو لتقليد بعض المشاهير، ولكن دون الانتباه إلى أنّها تسبب أضراراً بليغة للجسم على المستوى البعيد.

وفي هذا المقال نقدم لكم أضرار الملابس الضيقة للنساء والرجال:

أضرار الملابس الضيقة للنساء:



- الإصابة بالآلام شديدة أثناء فترة الدورة الشهرية.

- الإصابة بالتهابات في الرحم، نظراً لتراكم الخلايا في خارج المبيضيين.

- انخفاض مستوى الدورة الدموية في جسم الحامل، والسبب أن الحمل يؤدي إلى توسع في الأوردة الدموية، نظراً لزيادة كمية الدم الواصل إلى الجنين، وفي حال لبس الملابس الضيقة يُمكن ان يؤدي إلى انخفاض الدورة الدموية، وبالتالي الإصابة بالعديد من الأمراض ولعل أهمها تنميل القدمين واليدين.

- المعاناة من حكة شديدة ومزعجة في المهبل.

- زيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي، وخصوصاً عند ارتداء حمالات الصدر الضيقة.

- زيادة احتمالية الإصابة بخلل وتلف في المبيضيين، وقناة فالوب.

أضرار الملابس الضيقة للرجال:



- زيادة احتمالية الإصابة بعقم الرجال، والسبب أنّ الملابس الضيقة تساعد على زيادة حرارة الأعضاء التناسلية لديهم، كما أنّها تسبّب مشاكل في الحيوانات المنوية.

- ظهور الفطريات والمايكروبات على العضو الذكري، وبالتالي احتمالية الإصابة بالعقم.

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