للرجال والنساء: خدع بسيطة في طريقة ارتداء الملابس لإخفاء الكرش!‎‎

لإخفاء الكرش للنساء يجب الابتعاد عن الملابس الضيقة، خاصة عند البطن

الكرش أو كما يعرف أيضاً باسم السمنة البطنية هو حدوث تضخم في الخلايا الدهنية الموجودة في منطقة البطن بسبب المبالغة في تناول الطعام، أو نتيجة الإصابة ببعض الأمراض مثل السكري، أو بسبب الحمل والولادة عند السيدات، وللتخلص منه لا بد من اتباع نظام غذائي مناسب، وممارسة التمارين الرياضية.

وفي هذا المقال سنعرفكم على طريقة إخفاء الكرش باستخدام الملابس، مع ذكر وصفة سهلة وسريعة لإذابته خلال فترة زمنية قصيرة.

طريقة إخفاء الكرش للنساء:

1- الابتعاد عن الملابس الضيقة، خاصة عند البطن.

2- اللجوء إلى ارتداء أكثر من طبقة، مثلاً قميص وفوقه جاكيت، فذلك يخفي حجم الكرش أو الترهلات في منطقة البطن والخواصر.

3- تجنب وضع أي إكسسوارات في منطقة الخصر أو البطن، مثل الأحزمة، إذ يجب استبدالها بالسلاسل أو العقود كبيرة الحجم والملفتة.

4- الحرص على ارتداء قطع الملابس المشغولة في منطقتي الصدر، والكتف، سواء بالكريستال، أم المطرزات، أم الكشاكش.

5- شراء فساتين الدرابيه التي تتميز باحتوائها على كشاكش عند منطقتي الخصر والبطن، وهي من أفضل الطرق لإخفاء الكرش والترهلات المصاحبة له.

6- اعتماد الألوان الغامقة، والداكنة، والابتعاد عن النقوشات الكبيرة، والملفتة للنظر أو المبالغ فيها، هذا ويفضل أن تكون قطعة الملابس موحدة اللون.

7- ارتداء الفساتين التي تمتد إلى بعد الركبة، بالإضافة إلى الفساتين الطويلة، ومن الأمثلة عليها القفطان والذي يخفي كافة عيوب الجسم، ويجعل الجسم متناسقاً ومتناغماً.

8- اختيار إطلالة التونيك الطويل مع سروال الجينز للحصول على إطلالة شبابية وجميلة، ويشار إلى أنّها تناسب الفتيات المحجبات أيضاً.

9- استخدام الأقمشة الثقيلة، والتي لا تلتصق مباشرةً في الجسم، مثل الليكرا، وتجنب كلّ من الحرير أو الساتان.

10- ارتداء التنانير ذات القصات المستقيمة، مع البلايز الفضفاضة، وفي هذه الحالة من الممكن حشو البلوزة داخل التنورة للحصول على مظهرٍ مرتب.

11- شراء سراويل الجينز التي تتميز بخصرها ذي الارتفاع المتوسط، والابتعاد تماماً عن السراويل بالخصر المنخفض والتي تبرز الكرش وترهلاته.

طريقة إخفاء الكرش للرجال:

- اللجوء إلى الملابس ذات القصات الفضفاضة، لأنّها تعتبر الأنسب لشكل وتقاسيم الجسم، مع الحرص على الابتعاد عن ارتداء الملابس الضيقة خاصة في منطقة الخصر.

- تجنب السراويل الضيقة، والاعتماد على القصات المستقيمة والكلاسيكية المريحة.

- ارتداء اللون الأسود الذي يلعب دوراً كبيراً في إخفاء دهون الجسم، وفي حالة عدم حب هذا اللون، ينصح بارتداء الألوان الداكنة وموحدة اللون.

- الابتعاد عن الأحزمة الرفيعة والتي تبرز الكرش بشكل واضح، حيث يجب استبدالها بالأحزمة العريضة، والتي تساهم في جعل شكل الجسم أكثر تناغماً وجمالاً.

- تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الساتان أو الحرير، والاعتماد على الأقمشة القطنية والسميكة.

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