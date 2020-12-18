أضرار النوم أثناء الرضاعة



بعد الولادة، قد تعاني المرأة من الحرمان من النوم لعدة أسابيع حيث لا يزال الطفل يعاني من دورة نوم منتظمة وجدول تغذية ليلي. قد تكون رعاية الطفل مرهقة، وقد يعني قلة النوم ، المناسب في الليل أنك قد تغفين أثناء إرضاع الطفل رغم تحذير أغلب الأطباء من هذه الوضعية، ولكن الأم المرضعة أحياناً لا تستطيع أن تقاوم النوم في هذا الوقت، ونستعرض في المقال أسباب النوم أثناء الرضاعة الطبيعية، ومخاطرها المحتملة، وطرق منعها.

1. هل الرضاعة الطبيعية تجعلك تشعرين بالنعاس؟

الرضاعة الطبيعية قد لا تجعلك تنامين مباشرة، ولكن الأسباب المرتبطة بالرضاعة الطبيعية قد تجعل الأم المرضعة تشعر بالنعاس. فيما يلي الأسباب الشائعة لأمهات الرضاعة الطبيعية للنوم أثناء الرضاعة الطبيعية.

التعب

عادة ما يتغذى الأطفال حديثي الولادة كل ساعتين إلى ثلاث ساعات أو 8 - 12 مرة خلال 24 ساعة. يؤدي الجدول إلى قلة النوم المستمر للأم. يتمتع الأطفال أيضاً بالرضاعة المريحة، وبالتالي إطالة مدة الرضاعة الطبيعية. يلجأ الرضّع إلى الرضاعة المريحة حتى لو لم يكونوا جائعين، أو الانجراف إلى النوم، أو عندما يكونون متعبين، أو إذا كانوا يريدون لمسة الأم واهتمامها.



الشعور بالأمان

قد تشعر الأمهات بالتوتر والقلق بشأن سلامة أطفالهن في الليل. قد يقلق الطفل من أن يتدحرج من المهد أو يختنق. قلة النوم والقلق على صحة الطفل والشعور بالأمان أثناء حمل الطفل يمكن أن يتسبب في نوم الأم المرضعة أثناء الرضاعة الطبيعية.



إعداد الغرفة

عادة ما يتم تغذية الطفل في غرفة مظلمة جيدة التهوية في بيئة هادئة. من المحتمل أيضاً أن تكون الأم جالسة على سطح نوم مريح أو كرسي. تجعل إعدادات الغرفة هذه تجربة مريحة للرضاعة الطبيعية.



الأوكسيتوسين

الأوكسيتوسين هو هرمون يجعل الحليب يتدفق عبر الثديين. يحث الهرمون أيضاً على الشعور بالهدوء والاسترخاء والنعاس لدى الأمهات المرضعات.



البرولاكتين

وهو هرمون مهم لإنتاج حليب الثدي. يجعل الأم تشعر بالاسترخاء، مما يؤدي إلى النعاس.