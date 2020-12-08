دراسة: ملعقة صغيرة من هذا البهار ستجعلك تخسر وزنك ثلاث مرات أسرع

إن أغلبنا يعاني من زيادة في الوزن في بعض مناطق الجسم بسبب إدخال عادات غير جيدة على حياتنا اليومية تسبب لنا السمنة مع تكرار هذه العادات بشكل دوري, ولكن ماذا يحدث إذا أدخلنا عادة جديدة تسبب نقصان الوزن وإذا استمرينا عليها نخسر الكثير من الوزن بدون أي مجهود. ومن العادات الصحية التي تم اكتشافها مؤخراً هي عادة إدخال بعض التوابل إلى نظامنا الغذائي لتعزز من حرق الدهون.

فقد وجدت دراسة جديدة أن إدخال الكمون إلى النظام الغذائي كفيل بأن يسرع من خسارة الوزن وأن يقلل الشحوم والدهون في الجسم وأن يقلل أيضاً من مستويات الكولسترول السيء في الجسم بشكل طبيعي.

إذ قام باحثون في الجامعة الإيرانية Iran's Shahid Sadough للعلوم الطبية بتقسيم عشوائي ل 88 امرأة تعاني من زيادة الوزن أو السمنة في مجموعتين لمدة ثلاث أشهر ولقد تلقت كلتا المجموعتين المشورة التغذية وانخفضت استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة حرارية وقد تم جعل أحدى المجموعات تتناول 3 غرامات (أقل قليلاً من ملعقة صغيرة) من مسحوق الكمون يومياً إضافة إلى اللبن.

وبعد انتهاء الثلاث أشهر قد تم ملاحظة أن الاشخاص الذين تناولوا الكمون فقدو وزنهم أكثر بثلاث مرات من المجموعة الثانية التي لم يتم إدخال الكمون لنظامها الغذائي. والأكثر من ذلك أن المجموعة التي تناولت الكمون قد انخفضت نسبة الدهون في جسمها بما يقارب 14.64٪ وهذا تقريباً ثلاثة أضعاف ما خسرته المجموعة الثانية من نسبة الدهون في الجسم وهي 4.91٪.

وهناك فوائد أخرى كبيرة للكمون فالمجموعة التي تناولت الكمون قد تم خفض دهون الدم لديها أو الشحوم الثلاثية بنسبة 23 نقطة بينما المجموعة الأخرى فقد انخفضت النسبة قليلاً لديهم بمعدل خمس نقاط. كما أن المجموعة التي تم إعطائها الكمون قد انخفضت مستويات الكوليسترول الضار في أجسامهم بمعدل 10 نقاط بينما المجموعة الثانية انخفض فقط بنسبة نصف نقطة فقط.

ولكن يبقى السؤال الأهم كيف أثر لكمون في الجسم ولماذا أحدث هذه التغييرات الدراماتيكية في الجسم بمجرد تناول القليل منه؟؟؟

والجواب على ذلك بأن الكمون من المواد الغنية بالفيتوسترول وهو من المواد الكيميائية النباتية المعروفة التي تمنع امتصاص الكولسترول في الجسم. وبما أن هذا هو أول بحث بين فوائد التوابل في إنقاص الوزن فإن معدي هذه الدراسة قد توقعوا أن الكمون مثل التوابل الحارة الأخرى يزيد من معدلات الاستقلاب في الجسم بشكل مؤقت.

لذلك لكل من يرغب في إنقاص وزنه يجب أن يحاول أن يدخل الكمون في غذائه اليومي. فمن الممكن أن يتم مزجه مع اللبن أو إضافة ملعقة صغيرة من الكمون المطحون إلى الأغذية المفضلة والسلطات وغيرها من الأطعمة الأخرى لأنه يعطي طعماً لذيذا للطعام إضافة إلى فوائد في تخفيف الوزن.

كورونا من بينهم.. أبرز أسباب فقدان حاسة التذوق والشم

الفوائد الصحية لتناول وجبة الإفطار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام