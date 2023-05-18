حشرة السمكة الفضية هي حشرة من الحشرات المنزلية يزعج وجودها كثيرون، لكن التعامل معها يحتاج لفهم طبيعتها ودرجة خطورته، وهي من أقدم أنواع الحشرات، إذ يتجاوز عمرها 300 مليون سنة، وليس من الصعب تخمين حول سبب إطلاق هذا الاسم عليها عند مراقبة حركتها السريعة وهي تهرب عند إشعال الضوء ولونها اللامع الشبيه بـ لون الفضة.

يوجد أكثر من 500 نوع من حشرة السمكة الفضية والمعروف عنها، وهي تنشط بالليل ومكانها المفضل في المراحيض، وتفضل الحرارة الدافئة والرطبة، أكوام الأوراق تقدم أيضاً أماكن مناسبة لسكن السمكة الفضية وعملية تزاوج السمكة الفضية تتم ليلاً عن طريق ملامسة الهوائيات بين الذكور والإناث ثم اداء رقصة تستمر نحو نصف ساعة، ويقوم الذكر بنسج خيوط رفيعة تمر تحتها توجد تحتها قطرات تمر الأنثى تحت هذه الخيوط وتنتهي عملية التزاوج.

تضع الأنثى نحو 20 بيضة تفقس بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى 8 أسابيع حسب درجة الحرارة، سرعة نمو صغار السمكة الفضية يعتمد بشكل كبير أيضاً على درجة الحرارة لاكتمال نمو الحشرة قد يحتاج إلى ثلاثة أعوام واقصى طول ممكن أن تصل إليه الحشرة سنتمتر واحد إلى سنتمترين، عمر السمكة الفضية من أكثر النقاط المثيرة للاهتمام في هذه الحشرة والتي يمكن أن تعيش لفترة تصل إلى ثمانية أعوام

إن وجود السمكة الفضية في المطبخ أو المرحاض يدل على أنها في رحلة البحث عن الطعام مثل السكر والنشويات تأتي على قائمة الأطعمة المفضلة للحشرة والتي تجد ضالتها أيضاً في المواد اللاصقة والعفن في الجدران والأتربة المتراكمة، وإذا لم تتوفر هذه الأشياء في المنزل لا مشكلة.

فالسمكة الفضية ممكن أن تعيش لعدة اشهر دون طعام، على رغم اشمئزاز البعض من شكلها إلا أن حشرة السمكة الفضية ليس سامة ولا تقرص، كما لم يعرف عنها نقلها الأمراض للبشر، إلا أنها لها بعض النفع فهي تساعد على في تنظيف المنزل من العفن والغبار في المنزل، لكن ظهور أعداد كبيرة من هذه الحشرات في منزلك يعتبر مؤشر على وجود رطوبة أو عفن في الجدران.

أضرار حشرة السمكة الفضية على الإنسان

لا تضر السمكة الفضية على الإنسان فهي ليست سامة، لكن يمكن أن تؤدي لأضرار في بممتلكات البيت، وتتغذى حشرة السمكة الفضية على نظامًا غذائيًا مليئًا بالسكريات والكربوهيدرات، وهي تتغذى أيضاً على الحبوب والكتب كذلك ورق الحائط وطبقات العزل والملابس، وأيضًا في المناديل الورقية والصحف والكرتون، وحتى أن بعض الحشرات يتغدون على شعر الإنسان الذي يسقط على الأرض.

كيفية التخلص من حشرة السمكة الفضية

رائحة الأرز يمكنك التخلص من حشرة السمكة الفضية عن طريق برش نشارة خشب الأرز قرب أماكن عيشه، نشارة خشب الأرز ممكن أن تتسبب في فوضى لذلك استخدمها في الأماكن المفتوحة أو القبو أو الأماكن الأخرى التي لا تمانع أن يفترشها نشارة خشب الأرز.