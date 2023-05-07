فيروس الروتا: الأعراض، الأسباب، العلاج

الإسهال، التقىء، ارتفاع في درجات الحرارة أمر مقلق جدًا، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن فيروس الروتا Rotavirus ما يسمى فيروس العَجَلِيَّ التي من الممكن أن تسبب هذه الأعراض، وفيروس الروتا هو فيروس مشهور يسبب حرارة، إسهال، استفراغ، أكثر انتشارًا لدى الرضع والأطفال، وعالمياً أصبح لدينا مليون ونصف طفل مصاب سنويًا بالعالم من ضمنهم 500 ألف طفل يتسبب في وفاته.

أعراض فيروس الروتا

أول يومين حرارة واستفراغ، وبعد اليومين يصاب بالإسهال السائل مثل الماء.

ارتفاع في درجة الحرارة.

الإسهال المائي.

التقيؤ.

أوجاع في منطقة البطن.

أعراض فيروس الروتا للاطفال

جفاف في الغشاء المخاطي للفم

قلة في التبول

هزل شديد

البكاء بدون دموع

أعراض تستدعي زيارة الطبيب

إسهال دموي حاد.

تقيؤات لمدة 3 ساعات متواصلة.

ارتفاع في درجة حرارة الجسم إلى 39.5 أو أكثر.

تألم الطفل بشكل حاد.

الجفاف، مثل جفاف بالفم، أو بكاء بدون دموع، أو التبول بكميات قليلة

النعاس.

حقائق عن فيروس الروتا والنزلات المعوية عند الاطفال

فيروس الروتا مسؤول عن النزلات المعوية عند الأطفال ويسبب إسهال شديد ومن الممكن أن يسبب جفاف مما قد يؤدي إلى الوفاة.

فيروس الروتا مسؤول عن وفاة أكثر من 600 ألف طفل حول العالم أكثر من 80% منهم في الدول النامية أو دول العالم الثالث.

فيروس الروتا مسؤول عن إصابة أكثر من 2 مليون شخص في العالم بالنزلات المعوية والإسهال وهذا يؤدي إلى حجزهم في المستشفى وهذا يكلف الدول بمبالغ كبيرة لعلاج فيروس الروتا.

للحد من انتشار فيروس الروتا يجب إعطاء الطفل ماء معقم.

التطعيم ضد فيروس الروتا من الحاجات المهمة جدًا وتؤدي إلى النجاح في معظم الدول المتقدمة.

التطعيم ضد فيروس الروتا في دول العالم الثالث والدول النامية تقضي على الإسهال والنزلات المعوية.

علاج فيروس الروتا للرضع

فيروس الروتا أو فيروسة العجلية مزعجة جدًا، فإنه ويمكن علاج فيروس الروتا للرضع في المنزل وذلك من خلال شرب السوائل بكثرة للوقاية من الجفاف، وفي بعض الأحيان يتطلب الجفاف الشديد الحصول على السوائل عبر الوريد في المستشفى.

فترة حضانة فيروس الروتا

فترة حضانة فيروس الروتا مدة 48 ساعة على الأقل ويجب أن يبقى الطفل المصاب بهذا الفيروس في المنزل وتجنب الذهاب إلى المدرسة أو الحضانة لمدة 48 ساعة على الأقل بعد آخر حالة تقيؤ أو إسهال أصيبوا بها.

علاج فيروس الروتا بالاعشاب

المردقوش

الزنجبيل

إكليل الجبل

الهندباء

الشومر

المليسة

الميرمية

أعراض فيروس الروتا للكبار

الكسل والخمول.

جفاف في البشرة وبرودتها.

عدم وجود دموع عند البكاء.

عيون غارقة.

العطش الشديد.

فم جاف أو لزج.

أسباب وعوامل خطر فيروس الروتا

ينتقل فيروس الروتا بكل سهولة وذلك من اليدين إلى الفم على مدار فترة الإصابة بهذا الفيروس المزعج، وعندما لا يحرص الشخص المصاب بالعدوى على غسل اليدين جيداً بعد لمس الإفرازات الحاملة للفيروس فإنه ينقله إلى كل من يلمسه، ومن هنا فإنه قد ينقل العَدْوى إلى كل شخص يلمس الأسطح التي لمسها.

عوامل خطر الإصابة بفيروس الروتا

الأطفال في الأعمار بين 4 شهور حتى عمر سنتين، خاصة عند الأطفال الذين يتواجدون في الحضانات.

ينتشر فيروس الروتا أكثر في فصل الشتاء وفصل الربيع.

مضاعفات فيروس الروتا

تؤدي النوبة الحادة من فيروس الروتا إلى الإصابة بالجفاف خاصةعند الأطفال، ويجب الانتباه أن عدم تقديم العلاج المناسب للجفاف قد يؤدي إلى الموت.

تشخيص فيروس الروتا

يكون تشخيص فيروس الروتا عن طريق أخذ عينة براز من المريض وتحليلها.

علاج فيروس الروتا

لا يوجد علاج لفيروس الروتا، وينتهي المرض في أغلب الحالات تلقائيًّا خلال 3 إلى 8 أيام، وينصب التوتر والقلق الأساسي في منع حدوث الجفاف.

علاج أعراض فيروس الروتا

الإكثار من شرب السوائل والأعشاب لتفادي الجفاف.

تزويد الأطفال الذين يُعانون من الإسهال لعدة أيام بالسوائل التي تحتوي على الأملاح، كالأملاح المعدنيةلمنع حدوث الجفاف بشكل أفضل.

تزويد السوائل بواسطة الوريد من أجل تعويض السوائل التي تم فقدها.

يُفضل عند الرضع الزيادة من وجبات الرضاعة، بينما الأطفال الذين يتغذون على بدائل الحليب يجب الاستمرار في إعطائها دون تخفيف تركيزها أقل من المعتاد.

الامتناع عن تناولمنتجات الحليب، والعصائر، الأغذية الغنية بالسكر لأنها تزيد من الإسهال.

طرق الوقاية من فيروس الروتا

غسل اليدين جيداً بالصابون بشكل متواصل ومدة دقيقة، وخاصة بعد استعمال المرحاض أو تبديل الحَفَّاظات أو حتى عند مساعدة الطفل بعد استعمال المرحاض.

أنواع اللقاح لمنع فيروس الروتا

روتا تك Rota teq:

يُعطى عن طريق الفم 3 جرعات في عمر الشهرين،4 شهور،6 شهور.

لا يُسمح باستعمال روتا تك في تطعيم الأطفال الأكبر سنًّا أو البالغين.

روتا ريكس Rota rix