لمحبي شاي الأعشاب.. عليك الإنتباه لهذه الأمور قبل تناوله

قد تحتوي بعض الأنواع على نسبة مرتفعة من فيتامين «ج» (shutterstock.com)

يتجه الكثير حول العالم لاعتماد على أنواع مختلفة من شاي الأعشاب في علاج بعض المشاكل الصحية أو لاختلاف نكهته عن الشاي الذي أعتاد عليه الكثير.

موقع «easyhealthoptions» كشف عن عدد من النصائح التي من الضروري الانتباه لها في حالة اعتمادك على أنواع مختلفة من شاي الأعشاب ومنها:

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