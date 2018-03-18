لمحبي شاي الأعشاب.. عليك الإنتباه لهذه الأمور قبل تناوله
قد تحتوي بعض الأنواع على نسبة مرتفعة من فيتامين «ج» (shutterstock.com)
يتجه الكثير حول العالم لاعتماد على أنواع مختلفة من شاي الأعشاب في علاج بعض المشاكل الصحية أو لاختلاف نكهته عن الشاي الذي أعتاد عليه الكثير.
موقع «easyhealthoptions» كشف عن عدد من النصائح التي من الضروري الانتباه لها في حالة اعتمادك على أنواع مختلفة من شاي الأعشاب ومنها:
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- من الضروري استشارة الطبيب في حالة اعتمادك عليه لعلاج أحد الأمراض فهناك العديد من الأنواع قد تسبب ردود فعل غير متوقعة.
- قد تحتوي بعض الأنواع على نسبة مرتفعة من فيتامين «ج» وقد يكون هذا النوع من الشاي مصدر قلقل للأشخاص الذي يعانون من حصوات الكلي أو مرض السكر.
- في حالة تناول أدوية معينة من الضروري استشارة الطبيب بشأن نوع الشاي الذي نرغب في الإعتماد عليه بسبب التفاعلات الدوائية التي يمكن أن تنتج عن ذلك.
- للمرأة الحامل أو تلك التي ترضع صغيرها من الضروري التأكد أن أي نوع شاي بالأعشاب آمن بدرجة كبيرة على صحتك وعلى صحة طفلك.
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