تعرفي على أفضل 5 أعشاب طبيعية لصحتكِ

الثوم يعزز صحة القلب ويمنع الكوليسترول السيء

كشف موقع أندرغراوند هيلث" عن أفضل 5 أعشاب لصحة القلب وتنشيط الدورة الدموية في دراسة طبية حديثة أشارت إلى أن تناول بعض الأعشاب والمستخلصات النباتية الطبيعية تعبتر وسيلة ممتازة لتعزيز صحة القلب والدورة الدموية بشكل طبيعي، ومن هذه الأعشاب نذكر:

1. الفلفل الأحمر:

- يحسن الدورة الدموية.

- يلعب دوراً مهما في إعادة بناء خلايا الدم، وإزالة السموم.

- يغذي القلب بالعناصر الغذائية.

- يمنع الإصابة بالنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى.

- يحفز تدفق الدم السليم، ويحسن عملية الهضم والامتصاص.



2. الثوم:

- يعزز صحة القلب.

- يمنع الكوليسترول السيء.

- يزيد مستوى الكوليسترول الجيد في الجسم.

- يمنع أمراض القلب المرتبطة بارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.

- يسيطر على ضغط الدم وينشط الدورة الدموية ويمنع تجمع صفائح الدم.

3. الكاكاو:

- يبعد أمراض القلب بفضل محتوياته المضادة للأكسدة والتي تحارب ضرر الجذور الحرة.

- يحتوي على الماغنيزيوم (خصوصا الشوكولا الداكنة).

4. نبتة "الموزروورت" Motherwort: التي تعزز صحة القلب، كما يتم استخدامها في إنتاج العديد من العقاقير المحاربة لأمراض القلب.

5. الزعرور: معروف بفعاليته في الوقاية من المشكلات الصحية بما في ذلك الذبحة الصدرية، وعسر الهضم، وارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وقصور القلب الاحتقاني.

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