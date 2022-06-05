أضرار السمن النباتي على صحة الإنسان، فوائد السمن النباتي على صحة الإنسان،هل تناول السمن البلدي يزيد الوزن؟ فوائد السمن البلدي للجنس، فوائد السمن البلدي للحامل، فوائد السمن البلدي للرحم،طريقة تحضير السمن البلدي في البيت.

السمن النباتي أو السمن البلدي أو سمن البدو أو السمن العربي ويقال عنه باللغة الإنجليزية Ghee، السمن النباتي هو دهن مستخرج من لبن الغنم أو البقر وبطرق معينة، ويعد السمن الصناعي أو النباتي أو المهدرج بديلاً رخيصاً له.

السمن النباتي يعتبر من منتجات الألبان الحاوية والغنية بالدهون ويستخدم في المطبخ في إعداد الأطعمة مثل المنسف، قلي البيض ويمكن تناوله مع التمر وغيره من الأطعمة الكثيرة.

أضرار وفوائد السمن النباتي على صحة الإنسان

أضرار السمن النباتي على صحة الإنسان

تزيد نسبة الإصابة بتصلب الشرايين.

ترفع نسبة الدهون في الجسم مثل الدهون الثلاثية والكولسترول.

يقلل من نسبة الدهون المفيدة في جسم الإنسان.

تزيد فرص الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

السمن النباتي تزيد من احتمالية الإصابة بالنوع الثاني من السكر وذلك بسبب تراكم الدهون.

فوائد السمن النباتي على صحة الإنسان

من فوائد السمن النباتي على صحة الإنسان أنها تحتوي على أحماض دهنية معروفة بخصائصها المضادة للالتهاب.

يعد السمن البلدي مصدرًا لمجموعة من الفيتامينات، مثل: فيتامين أ، وفيتامين ج، وفيتامين د، وفيتامين ك.

يعد السمن البلدي مصدرًا لمضادات الأكسدة والقليل من الدهون الصحية والتي قد تساعد الجسم على امتصاص بعض الفيتامينات والمعادن.

هل تناول السمن البلدي يزيد الوزن؟

نعم تزيد الوزن، لأنه النسبة المسموحة من هذه الدهون الضارة تتراوح 5-6% من السعرات الحرارية اليومية، أيّ أن السمن البلدي يحتوي على نسبة دهون أعلى من النسبة الموصى بها، وكما أن السمن البلدي يُعد من المنتجات الحيوانية، لذلك قد يكون هذا الأمر سيء وضار بالنسبة إلى الأفراد الذين يحاولون التقليل من تناول المنتجات الحيوانية.

فوائد السمن البلدي للجنس

فوائد السمن البلدي للجنس أنه مصدر ممتاز لفيتامين د.

يحتوي السمن البلدي على فيتامين أ ، د ، هـ ، ك بالإضافة إلى العديد من المعادن مثل المنغنيز والكروم واليود والزنك والنحاس والسيلينيوم.

يعتبر السمن البلدي أفضل مصدر للفيتامينات التي تذوب في الدهون لدينا.

تحسين وتعزيز وظائف المناعة والغدة الدرقية والعصبية والعظام والدماغ والجهاز الهضمي والجنس

من فوائد السمن البلدي للجنس زيادة كفاءة الجسم بشكل عام.

الزبدة العضوية الطبيعية يمكن أن تعمل على تحسين صحة القلب لأنها تحتوي على كوليسترول HDL النوع "الجيد" والذي يقلل في الواقع من وجود النوع "السيئ" وبالتالي هذا يؤثر على العلاقة الجنسية.

فوائد السمن البلدي للحامل

من فوائد السمن البلدي للحامل السيطرة على مستويات الكوليسترول عند المرأة الحامل.

عن طريق استهلاك السمن البلدي يمكن التحكم في مستويات الهرمون.

ولأنه السمن البلدي غني بالسعرات الحرارية فإن إضافته إلى نظامك الغذائي يمكن أن يوفر دفعة الطاقة المطلوبة أثناء الحمل.

فوائد السمن البلدي للرحم

منتجات الألبان غنية بالكالسيوم وفيتامين د.

يساعد الكالسيوم في الحفاظ على صحة عظامك

يلعب فيتامين د دورًا حيويًا في إبقاء الأورام الليفية الرحمية بعيدًا.

طريقة تحضير السمن البلدي في البيت

مقادير السمن البلدي في البيت

رطل من الزبدة البلديّة غير المملحة.

مقلاة ذات جوانب مرتفعة.

مصفاة.

قطعة من القماش القطنيّة.

طريقة تحضير السمن البلدي في البيت

أولاً قومي بتسخين المقلاة على درجة حرارة متوسطة.

ثم اضيفي الزبدة إلى المقلاة وقومي بتحريك الزبدة بملعقة خشبيّة لمدّة مقدارها 5 دقائق أو أقل حتى تذوب تمامًا.

ثم خففي درجة الحرارة عند ذوبان الزبدة وبدء الفقاعات بالظهور مع المحافظة على تجنّب غليانها.

ثم اتركي الزبدة على النّار لمدّة من 25 إلى 30 دقيقة تقريباً حتى يبدأ بروتين الحليب بالانفصال عن الزبدة ويتراكم على جوانب المقلاة.

ثم يكشط بروتين الحليب الناتج عن الزبدة.

ثم تعاد درجة الحرارة إلى السّابق (نار متوسطة) حتى يبدأ تغيّر أجزاء بروتين الحليب الموجودة في أسفل المقلاة إلى اللّون البني (قد تستغرق هذه العملية حوالي 5 إلى 10 دقائق).

ثم ترفع المقلاة عن النّار قبل بدء احتراق أجزاء بروتين الحليب.

ثم يترك السمن حتى يبرد لمدّة مقدارها حوالي 5 دقائق.

قومي بتصفية السمن باستخدام قطعة القماش القطني داخل جرّة أو وعاء لإزالة أجزاء بروتين الحليب المتبقية.

ثم يحفظ السمن في مكان بارد أو في الثلاجة أو في درجة حرارة الغرفة، وصحتين وعافية.

بدائل آمنة للسمن النباتي

السمن الحيواني

زيت عباد الشمس

زيت الزيتون

زيت الذرة

زيت بذرة القطن

منع السمن النباتي في السعودية

مؤخراً كشف إدارة الغذاء الصحي بهيئة الدواء في السعودية أن تم منع السمن النباتي للحرص على صحة المواطنين لأنه يشكل خطورة على صحة الإنسان؛ ولذلك تم منعه في السعودية.

السمن النباتي هو أخطر بكثير من الدهون المشبعة، السمن في الأصل حيواني ويأتي بطرق طبيعية من الحيوانات ولكن ما يطلق عليه السمن النباتي ما هو إلا عملية هدرجة جزئية للزيت، حتى يصبح قوامه متماسكاً، وبالتالي يتم استخدامه بعد أن يصبح صلب في صورة سمنة نباتية.

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