أضلاع محمرة في الفرن مع الجبن

تعتبر الاضلاع من الاكلات التي تقدم في المناسبات وبالرغم من أن تتبيلتها تقليدية في اكثر الاحيان الا ان القليل من التجديد لن يضر...تعالوا لنجرب اعدادها بتوابل مختلفة...

المقادير:

6 ضلوع لحم رفيعة

1 ملعقة كبيرة زيت السمسم

3 ½ ملعقة كبيرة ماء

1 كوب ذرة

1 ½ كوب جبن مبشور

التتبيلة:

3 ملعقة كبيرة معجون فلفل حار

2 ملعقة كبيرة صلصة فلفل حار

2 ملعقة كبيرة عسل

1 ملعقة كبيرة زنجبيل

4 ملعقة كبيرة مسحوق فلفل حار

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

1 ملعقة كبيرة مسحوق حساء الدجاج

الطريقة:

في وعاء الخلط، تخلط مكونات التتبيلة، تضاف الضلوع وتترك منقوعة لمدة 30 دقيقة.

في مقلاة، يضاف زيت السمسم ثم تقلب الضلوع، من جميع الجوانب.

يضاف الماء ويترك حتى يغلي، تغطى المقلاة وتخفض الحرارة ويترك على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة.

ترفع الضلوع وتترك جانباً. في نفس المقلاة، يضاف الجبن والذرة ويطهى حتى يذوب الجبن.

تعاد الضلوع الى المقلاة وتقلب مع مزيج الجبن والذرة وتقدم ساخنة.