أطباق احتفالية: بسكوتي الزنجبيل لا تكتمل احتفالات عيد الميلاد المجيد بدون الدخول الى المطبخ واعداد بسكوتي إيطالية شهية ودافئة. يمكنك تقديمها مع القهوة أو الشاي أو مشروب الأعشاب بالقرفة والليمون.

هل البسكوتي خبز أم كعكة؟

البيسكوتي هو من أقدم أصناف الحلويات، نشأ في إيطاليا في العصور الوسطى. تترجم الكلمة إلى "مطبوخ مرتين" ، ويُعتقد أنها كانت في الأصل تخبز أكثر مرة تم أصبحت تخبز مرتين لتجفيفه كطريقة لحفظه ، خاصة للرحلات الطويلة وفي أوقات الحرب.

ماذا تشرب مع البسكوتي؟

نظرًا لأنها جافة جدًا ، يتم تقديم البسكوتي تقليديًا مع مشروب يمكن غمسه فيه. في إيطاليا ، يتم تقديمها عادةً كحلوى بعد العشاء مع نبيذ توسكان المقوى المسمى فين سانتو. خارج إيطاليا ، غالبًا ما ترافقه القهوة ، بما في ذلك الكابتشينو والاسبريسو واللاتيه أو الشاي الأسود.

أطباق احتفالية: بسكوتي الزنجبيل

المكونات:

نصف كوب زيت نباتي

1 كوب سكر أبيض

3 بيضات

نصف كوب عسل أسود (دبس)

2 كوب دقيق لجميع الأغراض

1 كوب دقيق قمح كامل

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

1 ½ ملعقة طعام زنجبيل مطحون

نصف ملعقة كبيرة قرفة مطحونة

نصف ملعقة كبيرة قرنفل مطحون

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب المطحونة

الطريقة:

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية). حضري صينية الفرن بورق الزبدة.

في وعاء كبير ، اخلطي الزيت والسكر والبيض والدبس معًا. في وعاء آخر ، يُمزج الدقيق ، البيكينغ باودر ، الزنجبيل ، القرفة ، القرنفل وجوزة الطيب ؛ تخلط مع خليط البيض لتشكيل عجينة قاسية .

تقسّم العجينة إلى نصفين ، ويشكل كل نصف على شكل لفة اسطوانية. ضعي اللفائف على ورقة البسكويت، واتركي العجينة لترتاح ثم اضغطيها حتى سمك 1/2 بوصة .

تخبز في فرن مسخن لمدة 25 دقيقة. اخرجيها من الفرن وضعيها جانبا لتبرد .

عندما تبرد بدرجة كافية، تقطع إلى شرائح قطرية بسمك 1/2 بوصة. ضعي شرائح البسكوتي على ورقة البسكويت، واخبزيها لمدة 5 إلى 7 دقائق إضافية على كل جانب أو حتى تصبح محمصة ومقرمشة .

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