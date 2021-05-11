أطباق احتفالية: فخدة لحم الغنم الروستو باكليل الجبل

وصفة لذيذة تصلح للعزائم والولائم في عيد الفطر السعيد.

المقادير:

فخذة غنم وزن 3 4 كيلو جرام

للتتبيلة:

2 كوب زبادي

3 ملاعق خل

2 ملعقة كبيرة العسل

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة سكر بني

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة زنجبيل مفروم

ملعقة كبيرة زبدة سائلة

الخضروات

2 حبة جزر شرائح

2 عود بصل أخضر شرائح

2 حبة بصل شرائح

2 حبة بطاطس شرائح

5 فصوص ثوم مقطع

2 حبة ليمون شرائح

5 من أوراق اللورا

ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة روزماري

كوب ماء للتسوية



الطريقة:

يواسطة السكين إصنعي عدة شقوق في الفخذة.

في وعاء التتبيل إخلطي مقادير التتبيلة إلى أن تمتزج جيداً، ثم ادهني الفخدة من كل الجهات. ثم غطيها بكيس بلاستيك واحفظيها بالبراد لمدة ليلة كاملة.

غطي صينية فرن كبيرة بورق الألومنيوم وغلفيها جيدًا.

وزعي الخضروات في صينية الفرن ووزعي فوقها الأعشاب العطرية( الزعتر والروزماري وورق اللورا وقطع الزنجبيل.

أضيفي كوب الماء فوق الخضراوات ثم غطي الصينية جيداً بورق الألومنيوم واصنعي عدة فتحات بشوكة لتتسرب النكهات والرائحة للحم الغنم.

رصي البصل والثوم وضعي الفخدة فوق ورق الألومنيوم وضعي الصوص المتبقي من التتبيل.

ضعي الصينية في فرن ساخن لمدة ساعتين ونصف إلى 3 ساعات مع الملاحظة حتى تتحمر من جميع الجهات.

قدمي الفخذة المشوية مع الأرز البسمتي بالكاري والبطاطس المحمرة.