أطباق جانبية لمونديال قطر 2022: قرنبيط بصلصة البافلو

سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية. وضعي صينية الخبز بورق الخبز. اخلطي الفلفل الحلو والكمون ومسحوق الثوم والدقيق ونصف ملعقة صغيرة ملح في وعاء كبير. اصنعي حفرة في الوسط واخلطيها في اللبن الرائب. ضعي القرنبيط في المزيج واتركيه حتى يتغطى. افردي القرنبيط

على صينية الخبز واتركيه يطهى لمدة 20-25 دقيقة ، مع تقليبه في منتصف الطريق ، حتى يصبح هشًا عند الأطراف