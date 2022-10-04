أطباق جانبية لمونديال قطر 2022: قرنبيط بصلصة البافلو هل بدأت التحضيرات لمشاهدة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022؟ تعلموا معنا طريقة تحضير طبق المقبلات الأمريكي الشهير النسخة النباتية من أجنحة الدجاج بصلصة البافلو باستخدام القرنبيط فقط، استمتعوا بالطريقة الأمريكية الحارة الكلاسيكية. يُقدم مع صلصة الرانش ، وهو يعد طبق رائع للمشاركة اثناء مشاهدة مباريات كأس العالم.
أطباق جانبية لمونديال قطر 2022: قرنبيط بصلصة البافلو
المكونات:
1 ملعقة كبيرة فلفل حلو مدخن
½ ملعقة كبيرة كمون مطحون
1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة
100 جرام دقيق عادي
200 مل من اللبن أو الكفير
1 رأس قرنبيط (500 جم) ، مقسم إلى زهيرات
80 جرام صلصة حارة
1 ½ ملعقة كبيرة شراب القيقب
1 ملعقة كبيرة زبدة
أعواد الكرفس للتقديم
100 جرام زبادي يوناني
3 ملاعق كبيرة مايونيز
2 ملعقة كبيرة ثوم معمر مفروم
1-2 ملعقة كبيرة حليب
أطباق جانبية لمونديال قطر 2022: قرنبيط بصلصة البافلو
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 220 درجة مئوية. وضعي صينية الخبز بورق الخبز. اخلطي الفلفل الحلو والكمون ومسحوق الثوم والدقيق ونصف ملعقة صغيرة ملح في وعاء كبير. اصنعي حفرة في الوسط واخلطيها في اللبن الرائب. ضعي القرنبيط في المزيج واتركيه حتى يتغطى. افردي القرنبيط على صينية الخبز واتركيه يطهى لمدة 20-25 دقيقة ، مع تقليبه في منتصف الطريق ، حتى يصبح هشًا عند الأطراف.
- سخني الصلصة الحارة وشراب القيقب والزبدة في مقلاة صغيرة على نار خفيفة لمدة 2-3 دقائق. ادهني القرنبيط بسلاسة ثم ضعيه في الفرن لمدة 8-10 دقائق.
- لصنع صلصة الرانش ، اخفقي الزبادي والمايونيز والثوم المعمر والحليب ورشة ملح في وعاء. قدميها مع القرنبيط مع بعض أعواد الكرفس للتغميس.
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