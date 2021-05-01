أطباق رمضانية: اللازانيا الإيطالية الشهية و مخفوق التمر بالحليب

تعلمي وصفة اللازانيا الايطالية الشهية المحضرة باجواد انواع الجبن...

المكونات :

للصلصة:

ملعقتي طعام زيت نباتي

150 غ بصل

300غ لحمة

500غ بندورة

50 غ رب البندورة

نصف ليتر مياه

ملح

رشة أوريغانو

رشة قرفة

رشة بهار أسود

للباشاميل:

2 ليتر حليب مغلي

طحين 150 غ

100 غ زيت نباتي

100 غ كريم طازج

رشة جوزة الطيب

رشة بهار أسود

الطريقة:

ضعي الزيت و البصل واللحمة في وعاء وقلبي جيدا ثم ضيفي الملح ثم أتركيها علي النار

وحضري البشاميل ضعي الزيت والطحين

وقلبي ثم ضيفي الحليب الساخن تدريجيا مع التحريك حتي تحصلي علي القوام المناسب

ثم ضيفي الملح وجوز الطيب والبهار الأسود وقلبي ثم ضيفي كمية قليلة من الكريما

و علي الصلصة ضعي رب البندورة وقلبي ثم ضيفي البندورة والماء والزعتر والبهار الأسود و دعيها تغلي 20دقيقة

قي طبق التقديم ضعي الباشاميل ثم طبقة من اللازانيا وطبقة بعدها من اللحم

و في النهاية ضعي طبقة من البشاميل علي الوجه و ضعيه بالفرن 25 دقيقة،

مخفوق التمر بالحليب

المقادير:

12 غ سكر

30غ جوز

250مل حليب

30غ تمر مطحون

الطريقة:

ضعي الحليب بالخلاط و فوقه السكر.

ضعي التمر و الجوز.

أخلطيهم معا و قدميه.

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