أطباق رمضانية: بطاطا كروكيت بالجبنة وسلطة الشمندر

بطاطس كروكيت وصفة من وصفات طبخ كفتة البطاطس وهى شهية ويطلبها الأطفال باستمرار مثل كفتة الدجاج ويمكن أن تقدم مع باستا دجاج و سلطة الجرجير أو سلطة سيزر...



المقادير:

4 بطاطس

3 مربعات جبنة كيري

1 ملعقة صغيرة ثوم بودر

1 ملعقة صغيرة زعتر

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

للحشو

1 كوب جبنة شيدر أصابع

أسياخ شيش

للتغطية

1 بيضة

1ملعقة صغيرة خل

رشة ملح

رشة فلفل

1 كوب بقسماط ناعم

1 ملعقة كبيرة نشا

رشة كركم

1 كوب زيت للقلي

الطريقة :

اسلقي البطاطس حتى تصبح لينة قليلًا.

اضيفي الجبن والملح والتوابل وقلبي.

ضعي أصابع الجبن في أسياخ الشيش.

ضعي البطاطس المهروسة حول الجبن.

في وعاء اخلطي مكونات التغطية ما عدا البقسماط.

ضعي أصابع البطاطس بالجبن في صوص التغطية ثم البقسماط.

أقلي البطاطس في الزيت الحار حتى يصبح لونها ذهبيًا.



سلطة الشمندر الروسية

المقادير:

2 حبة شمندر متوسطة

1 ملعقة كبيرة قشدة حامضة

1 ملعقة كبيرة بصل أخضر مفروم

1 فص ثوم مفروم

رشة ملح

رشة فلفل أسود

الطريقة:

1. فى قدر على النار، غطى الشمندر بالماء واسلقيه حتى تمام النضج.

2. قومي بتقشير الشمندر المسلوق وقطعيه مكعبات صغيرة.

3. في وعاء، اخلطي القشدة مع الثوم والبصل، تبلي المزيج بالملح والفلفل الأسود.

4. صفي الشمندر من ماء السلق جيداً، ثم أضيفيه إلى مزيج القشدة الحامضة.

5. قلبي السلطة جيداً ثم وزعيها على أطباق التقديم.

أطباق رمضانية: وصفة اللحم بعجين وحلوى ليالي لبنان

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل ما هو جديد:

فيسبوك تويتر إنستغرام