أطباق رمضانية: دجاج بالزيتون وحلوى أكواب كنافة بالنوتيلا

اليوم سنتعلم وصفة شهية من المطبخ المغربي الدجاج بالزيتون مع التوابل المنعشة...

المقادير:

1 دجاجة مقطعة حسب الرغبة

تتبيلة الدجاج ( 1ملعقة صغيرة بهارات –1ملعقة كبيرة ملح – 1ملعقة صغيرة فلفل – 1ملعقة صغيرة ثوم – عصير3 ليمون )

2 ليمون أصفر كبير مقطع شرائح

½ كوب عصير ليمون

بشر 3 ليمونة

3 ملاعق كبيرة دقيق

3½ كوب ماء فاتر

1 كوب زيتون أخضر

4 كوب زيت للقلي

الطريقة:

احضري الدجاجة واغسليها جيداً وقطّعيها ثم تبليها بالتتبيلة واتركيها جانباً.

احضري مقلاة وحمّي الزيت على النار ثم قلّي الدجاج حتى يصبح ذهبي اللون.

احضري طنجرة عميقة وضعي الدجاج والزيت واضيفي اليهم عصيرالليمون، الماء والدقيق واخلطيهم جيداً مع التحريك على

نار عالية.

بعد 5 دقائق اضيفي شرائح الليمون، الليمون المبشور والزيتون إلى أن يغلي ثم خفضي الحرارة وغطيها واتركيها لمدة 30 دقيقة.

5- قدميها ساخنة مع الأرز بالشعيرية.



أكواب كنافة بالنوتيلا

المقادير:

كيلو كنافة

4 ملاعق كبيرة زبدة سائلة

2 ملعقة سكر بودرة

3 أكواب كريمة خفق لباني

1 ونصف كوب مكسرات مجروشة

3 ملاعق كبيرة نوتيلا

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

للتزيين : نصف كوب شكولاتة ومكسرات

الطريقة:

كسري الكنافة واجعليها ناعمة بيدك او بمحضر الطعام.

مزجيها مع الزبدة والسكر.

احضري صينيتين بنفس الحجم والشكل وادهنيهم بقليل من الزبد.

رصي الكنافة داخلهم وافرديهم.

سخني الفرن لدرجة حرارة 180.

ادخلي الصينيتين الفرن لمدة تلت ساعة او ان تتحول الكنافة للون الذهبي.

اتركي الكنافة تبرد ثم اخرجيهم من الصينيتين جانبا.

في وعاء اخر قومي بمزج المكسرات والقرفة والشكولاتة مع الكريمة واستمرى في الخفق حتى تمام التجانس.

في قوالب التقديم ضعي قطعة كنافة ثم رصي فوقها طبقة من خليط الكريمة.

ضعي فوقها قطعة اخرى من الكنافة وعلى الوجع ضعي ما تبقى من خليط الكريمة.

زينيها بالمكسرات والشكولاتة المذابة الخاصة بالتزيين.