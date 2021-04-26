أطباق رمضانية: دجاج تندوري كرسبي وحلو كيكة التمر بدون بيض

وصفة دجاج كرسبي بتوابل التندوري الشهية يمكنك تحضيرها مع الارز أو لوحدها...

المقادير:

½ ملعقة صغيرة بهار أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بهار تشيلي

½ ملعقة صغيرة كركم

ملعقة صغيرة كزبرة

ملعقة كبيرة ماسالا

½ كوب لبن

⅓ كوب عصير ليمون حامض

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة زنجبيل

5 فص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملقة صغيرة برش ليمون حامض

كيلو أفخاذ دجاج



الطريقة:

لعمل خليط البهار: في مقلاة ضعي البهار الأسود، الكمون، البابريكا، بهار تشيلي، الكركم، الماسالا، وقومي بالتقليب.

في الخلاط ضعي اللبن، عصير ليمون حامض، زيت زيتون، الزنجبيل، الثوم، الملح، خليط البهار، برش الليمون الحامض، قومي بالخلط.

اسكبي الخليط في صحن واغمسي به الدجاج وتبليه به.

اتركيهم بالثلاجة لمدة 3 ساعات.

على الشواية ضعي الدجاج كما بالفيديو وأدخليه الفرن لمدة 45 دقيقة.

كيكة التمر بدون بيض

المقادير:

2 كوب دقيق

½ كوب زيت

½ كوب سكر

1 كوب حليب صويا

1 كوب ماء

1 كوب تمر بدون نوى

½ كوب جوز مجروش

2 ملعقة صغيرة قهوة

1 ملعقة كبيرة كاكاو

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح

الطريقة:

سخني الحليب حتى يغلي.

ضيفي القهوة والتمر إلى الحليب واتركيهم لمدة 20 دقيقة.

انخلي الدقيق وضيفي إليه الملح والبيكنج باودر.

اضيفي باقي المكونات إلى الدقيق والملح البيكنج باودر وخليط الحليب والتمر.

قلبي العجين حتى يصبح متجانسًا.

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ضعي الكيكة في قالب وادخليه الفرن حتى يصبح لونها ذهبيًا