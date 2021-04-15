أطباق رمضانية: سلطة الدجاج اليونانية مع خبز البيتا وحلوى حلاوة الجبن

وصفة لذيذة اليوم من المطبخ اليوناني وهي طريقة عمل سلطة الدجاج اليونانية مع خبز البيتا من القمح الكامل وصلصة لبن الزبادي...

المقادير:

3 ملعقة زيت زيتون بكر، مع كمية إضافية للدهن بالفرشاة

1 كوب مشمش مجفف

½ كوب عصير برتقال

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج (حوالي 1 ليمونة)

1 ملعقة كبيرة خل أحمر

1 ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

1 فص ثوم صغير، مفروم

ملح كوشر وفلفل أسود مطحون طازج

3 صدور دجاج ( 6 أوقية ) خالية من الجلد والعظام

2 شريحة خبز بيتا ( 6 بوصة ) من القمح الكامل

6 أكواب خس روماني مقطع (حوالي 1 رأس صغير)

1 كوب طماطم شيري، مقطعة أنصاف

2 ملعقة كبيرة حلقات فلفل حار

1 حبة خيار، مقطعة شرائح

2 كوب زبادي يوناني، نسبة الدهون 2٪

الطريقة:

1.سخني الشواية إلى درجة متوسطة وادهني الشبكة بالقليل من الزيت.

2.اخلطي المشمش مع عصير البرتقال في وعاء صغير حراري. أدخلي الوعاء المايكرويف حتى يلين المشمش، حوالي لمدة 3 دقائق. اتركيه جانبا.

3.اخفقي عصير الليمون مع الخل، الأوريغانو، الثوم، ¼ ملعقة صغيرة من الملح والقليل من الفلفل. أضيفي ببطء زيت الزيتون أثناء الخفق.

4.رشي صدور الدجاج من جميع الاتجاهات بـ ¼ ملعقة صغيرة من الملح وبعض الفلفل، ثم اخلطيها بملعقتين من الصوص.

5.اشوي الدجاج حتى يتم تظهر عليه علامات التفحم وحتى تصل درجة حرارته الداخلية حوالي 165 درجة فهرنهايت، لمدة 4 - 5 دقائق لكل جانب. اتركي الدجاج يرتاح لبضع دقائق، ثم قطعيه إلى شرائح.

6.ادهني البيتا ببعض الصوص المتبقي واشويه قليلاً على كلا الجانبين.

7.قطعي البيتا إلى ستة مثلثات. اخلطي الخس مع الطماطم والفلفل الحار والخيار مع باقي الصوص.

8.قسمي الدجاج، خبز البيتا والسلطة بالتساوي على 4 صحون.

9.للتحلية، وزعي الزبادي على أربعة أطباق صغيرة وزيني الوجه بالمشمش مع العصير، ثم قدميه.

حلاوة الجبن

المقادير:

400 غ جبن موزاريلا

150 غ سميد

¾ كوب ماء

¼ كوب ماء ورد

الحشو:

250 غ جبن ريكوتا

250 ع جبن ماسكاربوني

الشراب:

1 كوب سكر

1 كوب ماء

2 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 عصير ليمونة

كمية من الفستق المفروم للتزيين

الطريقة:

ضعي السكر، الماء و ماء الورد في قدر على النار.

قلّبي ودعيه حتى يغلي لمدة 5 دقائق، ارفعيه من على النار واضيفي عصير الليمون.

وزّعي الشراب البارد في 2 صينية.

اخفقي الجبن الريكوتا مع الجبن الماسكاربوني جيداً.

قطّعي الجبن الموزاريلا.

ضعي السميد قي مقلاة غير لاصقة على النار وحمصيه لمدة 4 دقائق، حتى تظهر رائحته بدون أن يتغير لونه.

اضيفي الجبن الموزاريلا وقلّبي، ثم اضيفي الماء وماء الورد، قلّبي جيداً حتى تجمد العجينة، ارفعيها من على النار.

قسّمي العجينة إلى نصفين، افردي كل نصف في الصينية فوق الشراب البارد.

قسّمي مقدار الحشو إلى نصفين، ضعي الحشو في كل صينية فوق العجين.

لفّي العجينة على نفسها مثل السويس رول.

قطعيها إلى قطع صغيرة، وزّعي عليها الفستق واسكبي عليها المزيد من الشراب البارد.

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