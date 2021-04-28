أطباق رمضانية: كبسة لحم ضاني حارة وحلوى كنافة بالريكوتا والموتزاريلا

تعلمي معنا طريقة تحضير أشهى وصفات كبسة اللحم وهي كبسة لحم ضاني حارة، لتحضريها لضيوفك في العزائم ...

المقادير:

1 كيلو لحم ضاني

1 بصلة مفرومة

4 فص ثوم مفروم

4 فص هيل

1 كيلو أرز بسمتي

1 كوب مكسرات

2 فلفل حار

1 ملعقة ملح

1 ملعقة فلفل

حبات قرنفل

عيدان قرفة

ورق غار

1 ملعقة زنجبيل بودرة

2 ملعقة زبدة

10 ملاعق زيت

الطريقة:

1- اسلقي اللحم الضاني في وعاء به ماء مغلي حتى ينضج ثم ارفعيه من المرق.

2- احضري وعاء وضعي الزيت والزبدة ثم قلّي البصل والثوم حتى يصفر لونهم ثم أضيفي اللحم وقلّبي.

3- تبّلي بالملح، الفلفل، الهيل، القرفة، ورق الغار، القرنفل والزنجبيل وقلّبي جيداً ثم أضيفي الأرز والفلفل الحار.

4- أضيفي المرق إلى الأرز واتركي الوعاء على النار حتى يغلي ويتشرب المرق ثم هدئي النار عليه واتركيه حتى ينضج.

5- احضري طبق التقديم وضعي الكبسة باللحم ثم زيني الطبق بالمكسرات وقدميه.

كنافة بجبن الريكوتا والموزرايلا

المقادير :

450 غ كنافة

400 غ جبن ريكوتا

كوب جبن موتزاريلا

0.5 كوب سكر

350 غ زبدة ذائبة

كوب سكر

0.25 كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

0.25 ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة:

ضعي كوب السكر مع الماء في قدر على نار متوسطة، قلبي حتى يذوب السكر و اتركيه على النار لمدة 8 دقيقة حتى يغلظ قوام الشراب، ارفعيها من على النار و أضيفي عصير الليمون و الفانيليا و ادخليها المبرد لتبرد.

حمّي الفرن على 200 درجة مئوية.

امزجي الريكوتا مع الموتزاريلا و السكر، اتركيهم جانبا.

قطعي الكنافة صغيرا بيدك و افصليها عن بعضها.

امزجي الكنافة مع الزبدة، افركيهم جيدا، ثم ضعي 0.75 من كمية الكنافة في صينية و افرديها و اضغطي عليها جيدا.

صبي مزيج الجبن فوق طبقة الكنافة وتحاشي وضعها على الأطراف.

افردي باقي كمية الكنافة فوق طبقة الجبنة في طبقة رقيقة تغطي الصينية كله

ادخليها الفرن لمدة 30 دقيقة، اخرجي الصينية و صبي عليها القطر البارد.

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