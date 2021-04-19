أطباق رمضانية: متبل الكوسا وحلوى اللقيمات

متبل الكوسا واحدة من السلطات والمقبلات الشهيرة للغاية، والتي تصنع بالكوسا سواء المسلوقة أو المقلية مع مكونات إضافية تضفي عليها طعم رائع، وأحضرنا لكِ هنا طريقة عمل متبل الكوسا بالتفصيل وبوصفات مختلفة لتستمتعي بها ...

المقادير:

½ كيلو كوسا

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أبيض

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر مطحون

2 بندورة مشوية

1 ملعقة زيت زيتون

الطريقة:

أسلقي الكوسا ثم اهرسيها في محضرة الطعام.

ضيفي في محضرة الطعام الطماطم واهرسي مرة أخرى.

ضيفي الملح والفلفل والكمون والفلفل الأحمر وزيت الزيتون وقلبي قبل التقديم.

عجينة اللقيمات

المقادير:

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح

1 كوب ماء

الطريقة:

احضري وعاء كبير واخلطي كل المكونات معًا مع التحريك المستمر.

ستحصلين على عجينة ناعمة.

غطي العجينة إلى أن تصبح أكبر.

قطعي العجينة باستخدام ملعقة واقليها في الزيت.

اخرجي اللقيمات من الزيت ثم ضعيها في القطر البارد.

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