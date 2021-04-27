أطباق رمضانية: محشي ورق العنب باللحمة المفرومة والأرز و بسبوسة بجوز الهند

تعلمي معنا طريقة محشي ورق العنب بالطريقة المصرية وحلوى البسبوسة بجوز الهند الشهية...

المقادير:

1 كيلو غرام ورق عنب

الحشو :

2 كوب أرز

500 غرام لحم مفروم

2 حبة بصل مفروم ناعم

1 باقة بقدونس مفرومة ناعم

1 باقة شبت مفرومة ناعم

2 فص ثوم مفرومين ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

مقادير الصلصة :

1 مكعب مرقة دجاج

1 كيلو غرام طماطم معصورة

¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة ملح



الطريقة:

اغسلي ورق العنب وصفيه جيدا.

ابدئي بتحضير الحشو، في قدر به زيت ساخن على النار، أضيفي البصل والثوم، الأرز ثم اللحم وقلبيهم قليلا مع كل إضافة. ثم أضيفي باقي المكونات للحشوة.

في قدر على النار، غطي القاع بورق عنب غير محشي، ثم ابدئي بحشو ورق العنب ورصيه متلاصقين في طبقات.

غطي وجه القدر بعصير الطماطم مع إضافة مكعب مرقة الدجاج والتوابل، ثم اتركي القدر على النار حتى الغليان.

اخفضي النار واتركيه لمدة ساعة، ثم قدميه ساخنا بعد نضجه مباشرة.

بسبوسة بجوز الهند

المقادير:

2 كوب سميد

1 كوب جوز الهند

½ كوب سكر

½ كوب حليب سائل

2 ملعقة صغيرة بايكينغ بودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيض

قطر جاهز

الطريقة:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

فى الخلاط الكهربائي، اخفقي البيض مع الفانيليا والسكر والحليب لمدة 5 دقائق متصلة حتى يتجانس المزيج تماماً ويذوب السكر.

اسكبي الخليط فى وعاء ثم امزجى معه السميد وجوز الهند والبايكنغ بودر حتى تحصلين على القوام المطلوب.

فى صينية فرن مدهونة بالزيت، وزعي الخليط بالتساوي.

أدخلي الصينية الفرن حتى تنضج البسبوسة تماماً، ويحمر وجهها.

بعد النضج، اسقيها بالقطر البارد بينما لا تزال ساخنة.

اتركي البسبوسة جانبا حتى تبرد، ثم قدميها.

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