أطباق رمضانية من المطبخ التركي

في وعاء صغير ، اخفقي معجون الطماطم مع الماء الساخن. يُسكب هذا المزيج فوق المقلاة ويُطهى على نار خفيفة حتى يصبح كل شيء طريًا ولكن ليس طريًا. قد يستغرق هذا حوالي 35-40 دقيقة.