البوابة - نقوم اليوم بزيارة إلى المطبخ التركي العريق لتجربة بعض الأطباق الشعبية والمفضلة التي تقوم ربات البيوت بتحضيرها في المنزل بمكونات طازجة، نقدم لكم اليوم بوريك الأجبان التركية (لفائف الجبن) ، وسلطة إزمي التركية، ومرق الضأن التركي (كوزو كوفيك) من المطبخ التركي.
أطباق رمضانية من المطبخ التركي
بوريك الأجبان التركية
المكونات:
مكونات حشوة السبانخ:
1 بصلة صغيرة مقطع إلى مكعبات
1 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4 أكواب سبانخ
نصف كوب جبنة بيضاء
نصف ملعقة صغيرة ملح
12 ملعقة صغيرة فلفل أسود
مكونات حشوة البطاطا:
1 حجم متوسط بطاطا
نصف ملعقة صغيرة فلفل حلبي
نصف ملعقة صغيرة ملح
12 ملعقة صغيرة فلفل أسود
مكونات حشوة الجبن:
نصف كوب جبنة بيضاء
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
نصف ملعقة صغيرة ملح
12 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ربع كوب زيت نباتي للقلي
عجينة فيلو
الطريقة:
تحضير حشوة السبانخ:
- يسخن زيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة.
- يُقلى البصل حتى يصبح ذهبيًا ، يُضاف السبانخ ويُطهى حتى تذبل السبانخ.
- بمجرد أن تبرد السبانخ بدرجة كافية لتحملها ، اخلطها مع الجبن والملح والفلفل.
تحضير حشوة البطاطا:
- تغسل البطاطا وتقشر.
- تقطع إلى قطع كبيرة وتسلق حتى تنضج.
- تهرس البطاطا تمامًا ويضاف الفلفل الحلبي والملح والفلفل الأسود.
تحضير حشوة الجبن:
- يخلط الجبن مع البقدونس والملح والفلفل.
- توضع عجينة على شكل مثلث على سطح نظيف بحيث يكون الجانب العريض مواجهًا لك.
- بللي إصبعك بالماء ورطبي الحواف.
- سيساعد ذلك الحواف على الالتصاق أثناء التدحرج.
- أضيفي ملعقة أو ملعقتين كبيرتين من الحشوة على بعد بوصة واحدة من الحافة العريضة وشكليها على شكل اسطوانة رفيعة.
- اطوِ الزوايا الخارجية فوق الحشوة ولفي البوريك.
- اغمس إصبعك في الماء ورطبي الحواف مرة أخرى ولفيها بإحكام.
- كرري العملية مع باقي الحشوة.
- سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي في مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة.
- بمجرد أن يسخن الزيت ، ضعي اللفائف في الزيت واقليها من جميع الجوانب حتى تصبح مقرمشة وذهبية.
- توضع منشفة ورقية على الطبق لامتصاص الزيت الزائد.
- استمري مع لف وقلي اللفائف المتبقية مع إضافة المزيد من الزيت إذا لزم الأمر.
أطباق رمضانية من المطبخ التركي
سلطة إزمي التركية
غموس سلطة حارة منعشة يمكنك تناولها مع اللحم المشوي أو الدجاج.
المكونات:
2 طماطم مقشرة
1 بصلة
1 فص ثوم
2 فلفل أخضر
ربع حفنة من البقدونس
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
2 ملعقة كبيرة دبس رمان
1 ملعقة صغيرة معجون فلفل (اختياري)
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
ملح حسب الذوق
½ ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار
½ ملعقة صغيرة سماق
رشة نعناع مجفف
طريقة التحضير:
- تُقطع الطماطم المقشرة والبصل والثوم والفلفل الأخضر والبقدونس واحدة تلو الأخرى. توضع جميعًا على لوح التقطيع وتقطع جيداً. سيساعد ذلك على دمج النكهات جيدًا. انقل الخليط إلى وعاء.
- في وعاء صغير، يخفق عصير الليمون ودبس الرمان وزيت الزيتون ومعجون الفلفل حتى يصبح المزيج ناعمًا. يُضاف الملح و (رقائق الفلفل الأحمر أو الفلفل الحلبي) والسماق والنعناع المجفف (اختياري).
- يصب في الوعاء ويحرك جيدًا.
- يُسكب زيت الزيتون ودبس الرمان فوقها عند التقديم.
ملاحظة:
- تقشر الطماطم.
- تستخدم سكين حادة لتقطيع الخضار جيدًا. لا تهرسهم في محضر الطعام. سينتهي بك الأمر بمذاق وقوام مختلفين.
- إذا لم تتمكن من العثور على فلفل سيفري التركي ، فاستخدم أي فلفل أخضر يمكنك العثور عليه. يمكنك حتى استخدام الفلفل الأخضر الحار إذا كنت تحب هذه السلطة الحارة.
- إذا لم تتمكن من العثور على معجون الفلفل ، استخدم نفس الكمية من معجون الطماطم وملعقة صغيرة من البابريكا بدلاً من ذلك.
- إذا لم تتمكن من العثور على دبس الرمان ، فلا تستبدله بأي دبس رمان آخر. بدلا من ذلك ، استخدم عصير الليمون الإضافي.
- لا توجد قواعد صارمة بشأن الكميات. يمكنك ضبط كمية رقائق الفلفل الأحمر اعتمادًا على مدى حرارة سلطتك. وبالمثل ، يمكنك تقليل أو زيادة كمية السماق أو الليمون.
- من الأفضل تقديم هذه السلطة على الفور أو في غضون ساعات قليلة.
أطباق رمضانية من المطبخ التركي
مرق الضأن التركي (كوزو كوفيك)
المكونات:
700 غ مكعبات لحم الضأن
1 ملعقة كبيرة زبدة
10 كراث ، مقشر
2 حبة بطاطا مقطعة إلى مكعبات كبيرة
4 حبات فلفل أخضر ، مقطعة إلى مكعبات
2 جزر مقطع مكعبات
4 فصوص ثوم مقشرة
2 طماطم كبيرة ، مقطعة إلى مكعبات
نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ونصف ملعقة صغيرة ملح
1 كوب ماء ساخن
1 ملعقة كبيرة معجون طماطم
3 أغصان زعتر طازج أو زعتر
طريقة التحضير:
- ضعي مكعبات لحم الضأن في مقلاة من الحديد الزهر أو مقلاة غير قابلة للصدأ. يُضاف الزبدة ويُطهى مع الغطاء مغطى على نار متوسطة -عالية لمدة 5 دقائق.
- اتركي قطع لحم الغنم تخرج الماء ثم تمتصه مرة أخرى.
- عندما يتبقى القليل من الماء في المقلاة ، تقلل الحرارة إلى متوسطة منخفضة. اطهيها بدون غطاء مع التحريك من حين لآخر لمدة 5 دقائق.
- أضيفي الكراث والبطاطا والفلفل والجزر والثوم والطماطم.
- يرش الملح والفلفل فوق هذه. ضعي بضعة أغصان من الزعتر الطازج أو الأوريجانو على الوجه.
- في وعاء صغير ، اخفقي معجون الطماطم مع الماء الساخن. يُسكب هذا المزيج فوق المقلاة ويُطهى على نار خفيفة حتى يصبح كل شيء طريًا ولكن ليس طريًا. قد يستغرق هذا حوالي 35-40 دقيقة.
- ارفعيها عن النار واتركيها ترتاح لمدة 15 دقيقة ثم قدميها.
ملاحظة:
- لا تقطع الخضار إلى قطع صغيرة جدًا. خلاف ذلك ، سوف تصبح طرية.
- لا تحاول طهي لحم الضأن بسرعة على نار عالية. طريقة الطهي البطيء على نار منخفضة هي التي تجعل هذا الطبق لذيذًا حقًا.
- إذا كنت ترغب في إضافة الباذنجان ، فتأكد من إزالة العصائر المرة. للقيام بذلك ، قم بنقعها في ماء مالح بعد تقطيعها. ثم اعصرها في يديك وانقلها على طبق.
- يمكنك تزيين الحساء بالبقدونس المفروم قبل التقديم إذا أردت.
المصدر: www.giverecipe
أطباق رمضانية من المطبخ الباكستاني
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