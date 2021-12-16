أطباق عيد الكريسماس 2021: طريقة عمل الديك الرومي

الديك الرومي هو من أشهر أطباق الولائم والعزومات خاصة في الاحتفالات والأعياد وخصوصاً عيد الكريسماس، وكما يتميز بطعمه اللذيذ وسهولة هضمه مقارنة بوجبات اللحم الأحمر أو حتى الدجاج العادي.

"موقع البوابة" يقدم لكم طريقة سهلة وغير معقدة لإعداد الديك الرومي في المنزل يمكنك اضافة الخضار التي ترغبين بها كطبق جانبي، نتمنى أن تكون الطريقة سهلة بالنسبة لكم:

طريقة عمل الديك الرومي

مقادير الديك الرومي

1 ديك رومي (20 باوند)

½ كوب زبدة طرية

1 حبة برتقال

2 أغصان اكليل الجبل الطازجة

1 ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة تحضير الديك الرومي

أولاً سخني الفرن إلى 275.

ثم اغسلي الديك الرومي بالماء وضعي في حمام مائي بارد من 15-20 دقيقة حتى يذوب أي ثلج أو مواد حافظة.

ثم جففي الديك الرومي بورق نشاف، وضعي على صينية صينية خاصة بالشي بها سلك مرتفع عن الصينية.

ثم اربطي الساقان معًا بخيط مخصصة للطبخ.

ثم تغطى الصينية بورق الألومنيوم الثقيل. يشوى للمرحلة الأولى لمدة 10 دقيقة لكل باوند أي 3 ½ ساعة لديك رومي وزنه 20 باونداً.

باستخدام قشارة الخضار، تقشر شرائح سميكة من قشر البرتقال وتقطع الى شرائح رقيقة جدا. تخلط مع الزبدة وإكليل الجبل والملح والفلفل.

يخرج الديك الرومي من الفرن وينزع الورق الالمنيوم بعد المرحلة الأولى من الطبخ.

ثم يدهن الديك الرومي بخليط الزبدة في جميع أنحاء الجلد، وفي الشقوق وغيرها بحيث يغطى تماماً.

باستخدام مقياس حرارة اللحوم، تقاس درجة حرارة الديك الرومي ثم ترفع درجة حرارة الفرن إلى 350، يوضع الديك الرومي في الفرن مرة أخرى، مع تسقيته بالمرق كل 30 دقيقة.

ثم يواصل تحميص الديك الرومي حتى تصل درجة الحرارة الى 165-168، ثم يخرج الديك من الفرن. ويغطى برقائق الألومنيوم النظيفة الفضفاضة حتى موعد التقديم.

وأخيراً احتفظي بكل العصائر واستخدميها لعمل مرقة سميكة باستخدام الطحين، وصحتين وعافية، وكل عام وأنتم بألف خير.

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