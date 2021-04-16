أطعمة تدمّر صحتك لو بدأت بها يومك!

أوضح خبراء الصحة، أنه على الرغم من أن وجبة الإفطار قد لا تكون في الواقع أهم وجبة في اليوم، فإن من الضروري إعطاء أولوية للأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية في الصباح، لمنحك طاقة كافية للتفكير والعمل في الساعات الأولى من اليوم.

وأشارت إلى أن أشكال وجبات الفطور الصحي تتنوع، لكن بعضها يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات السكر في الدم وحتى زيادة الوزن.



وأشار الخبراء إلى أربع وجبات لن تفيد جسمك.





قهوة فقط:



قد يبدو شرب القهوة فقط في الصباح طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية بسهولة، لكن بعد ساعات قليلة فمن المحتمل أن تجد نفسك تتضور جوعاً، وستصبح أكثر استعدادًا لتناول المعجنات أو وجبة خفيفة عالية الكربوهيدرات ذات قيمة غذائية منخفضة.



وقالت أخصائية التغذية هايلي بومروي: هذا أمر فظيع لفقدان الوزن، لأن القهوة تحفز الطاقة والوضوح العقلي الذي يمكن أن يشعر بالرضا في البداية، ولكنه يؤدي أيضًا إلى ارتفاع في هرمون الكورتيزول "هرمون التوتر".



وتابعت: أضف إلى ذلك الكربوهيدرات المكررة التي تتحول بسهولة إلى سكر، وهذه وصفة إفطار كارثية.



الحبوب السكرية:



الحبوب قد تكون وجبة فطور سريعة وسهلة، ولكن من المحتمل أيضًا أن تجعلك تشعر بالجوع وتجعلك أكثر رغبة في تناول السكر بعد فترة قصيرة من الانتهاء من تناول الطعام.



وغالبًا ما تحتوي هذه المنتجات على الكثير من السكر، كما أنها تحتوي على الكثير من المواد الحافظة والمواد المضافة، حتى أن المنتجات الصحية منها قد لا تكون صحية.



ويمكن أن تحتوي على الكثير من المكونات عالية المعالجة، وغالبًا ما لا تحتوي على ما يكفي من الألياف.



وحذرت خبيرة التغذية جانيت كيمسزال، من أن الحبوب عادة لا تحتوي على بروتين. وإذا كنت تحب وجبة فطور يسهل تناولها، فعليك بالشوفان، فهي وجبة غنية بالكربوهيدرات التي تدوم طويلاً.



الألواح الجاهزة:



تتسم ألواح الأطعمة، التي تشبه ألواح الشكولاتة في شكلها، بأنها وجبات خداعة ولا يمكنها تزويدك بالطاقة لفترة طويلة، وبالتالي غير مفيدة لبدء اليوم بها.



وتحتوي معظم قطع الإفطار الأساسية المتوفرة على نطاق واسع على سكر ودهون.



وقال براندون نيكولاس، المدرب الشخصي وأخصائي التغذية: على الرغم من أنها قد توفر الشبع والعديد من الفوائد الغذائية، فإنها تحتوي على مواد كيميائية وأخرى معدلة وراثيًا مما يزيد من خطر زيادة الوزن ومعدلات أعلى من تراكم الدهون الداخلية، كما يقول.



المعجنات:



تعتبر المعجنات وجبة إفطار رائعة بالنسبة للكثيرين، لكنها لا تقدم أي بروتينات للجسم، ومن المحتمل أن تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والسكر، مما يجعلك تشعر بالجوع بعد تناول الطعام بوقت قصير.



وسيقودك ذلك بالتالي إلى تناول المزيد من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم، مما يجعل الحفاظ على السعرات الحرارية في نطاق محدود أكثر صعوبة، ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة الوزن.



وقالت خبيرة التغذية جينا جورهام: الأطعمة التي تتكون أساسًا من السكر وذات التغذية المحدودة ممتعة في بعض الأحيان، لكنها في النهاية لن تساعدك في الوصول إلى أهدافك الصحية.



وأضافت: عادة ما تكون أطعمة الإفطار السكرية "مثل الحبوب السكرية والدونات والمعجنات" غير مشبعة أو مرضية، ويمكن أن تكون عالية جدًا في السعرات الحرارية.

ونصحت بالحصول على السعرات الحرارية المناسبة للجسم من مصادر مغذية أكثر توفر لك البروتين والكربوهيدرات الصحية التي توفر لك طاقة دائمة طوال الصباح.

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