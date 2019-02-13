احذري تناول هذه الأطعمة فهي تسبب الغباء!

تناول التونة أكثر من 3 مرات أسبوعياً يسبب مشاكل في الذاكرة.

يركض الجميع خلف الأطعمة والأنظمة الغذائية التي تساعد على تقليل الوزن والحصول على جسم رشيق، ولكن هل تعلم أن هناك أطعمة أخرى نتناولها بشكل يومي وتسبب خللاً في الدماغ وتعيق الخلايا الدماغية عن أداء وظائفها بشكل سليم؟

كما أكد الخبراء أنها تقلل نسب الذكاء من ناحية أخرى بحسب healthforself الطبي. وإليك قائمة بهذه الأطعمة التي يجب الحد من تناولها:

الوجبات السريعة:

تعمل الوجبات السريعة على تغيير كيمياء المخ مما يؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب وأعراض القلق.

كما أن الدهون التي تحتوي عليها هذه الأطعمة تؤثر على إفراز هرمون الدوبامين المسؤول عن السعادة.



الدهون المتحولة:

توجد في المعجنات الحلوة الجاهزة والبسكويت والشيبس والحلويات، وهي تؤدي إلى مشاكل في الذاكرة وتسبب النسيان.



الدهون المشبعة:

توجد في الزيوت والزبدة والأطعمة المقلية وتعمل على تدمير خلايا الدماغ.



اللحوم المصنعة:

مثل الهوت دوج والبرجر والسلامي واللانشون والتي تعيق عمل الخلايا العصبية وتؤثر على الدماغ.



الملح:

يسبب ارتفاع ضغط الدم وعرقلة حركة الجسم ونشاطه والشعور بعدم القدرة على التركيز.



التونة:

تناول التونة أكثر من 3 مرات أسبوعياً يسبب مشاكل في الذاكرة.



الأطعمة النصف مطهية:

تؤثر هذه الأطعمة على الجهاز العصبي وتسبب مرض الزهايمر.

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