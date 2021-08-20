أطعمة تعزز صحة المنطقة الحساسة

تعتمد صحة المهبل على التوازن الدقيق في مستوى الحموضة الطبيعية ووفرة البكتيريا الصحية للمساعدة في درء العدوى، وفي حين يمكن أن تساعد النظافة الشخصية والعديد من الأطعمة في الحفاظ على صحة المهبل، إلا أنكِ تستطيعين تعزيز صحة مهبلك بإدخال الأطعمة التالية في نظامك الغذائي:

الكالي أو القنبيط

يعتبر الكالي أو القنبيط مفيدًا جدا لصحة المهبل لأنه غني بفيتامينات C و A التي تساعد في تعزيز المناعة والدورة الدموية السليمة، كما يحافظ على رطوبة المهبل ويمنع الحكة والجفاف.

الثوم

الثوم غني بمضادات الفطريات والمغذيات المضادة للميكروبات التي تساعد على منع الالتهابات وكذلك الإفرازات المهبلية والحكة والالتهابات، ويمكن اضافته للطعام أو تناوله نيئا.

الليمون

يحتوي الليمون على مضادات الأكسدة التي تساعد على صحة المهبل من خلال توفير التوازن في مستوى الأس الهيدروجيني واحتياجات المهبل الصحية، كما يعمل الليمون على المساعدة في منع العدوى.

الزبادي

الزبادي، وخاصة الزبادي اليوناني مفيد لصحة المهبل بشكل عام لأنه يحافظ على توازن مستويات الحمض في المهبل، ويعزز البكتريا الجيدة في المهبل.

طريقة الحمل السريع بعد الدورة الشهرية مباشرة

ما هو التهاب البريتون؟