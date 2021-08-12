ما هو التهاب البريتون؟

التهاب الصّفاق أو التهاب البريتون Peritonitis هو التهاب الغشاء البريتوني المبطن لجدار البطن الداخلي والذي يغطي أعضاء البطن، وقد تشمل الأعراض الألم الشديد، أو تورم في البطن، أو الحمى، أو فقدان الوزن، وقد يكون الألم في جزء واحد من البطن أو يشمل البطن بأكملها، وقد تشمل المضاعفات: الصدمة ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

وتشمل الأسباب انثقاب القناة المعوية، أو التهاب البنكرياس، أو مرض التهاب الحوض، أو قرحة المعدة، أو تليف الكبد أو تمزق الزائدة الدودية، بينما تشمل عوامل الخطر الاستسقاء والغسيل الكلوي البريتوني، ويعتمد التشخيص بشكل عام على الفحص، واختبارات الدم، والتصوير الطبي.

وغالبا ما يشمل العلاج المضادات الحيوية، والسوائل الوريدية، وأدوية الألم، والجراحة، وقد يتضمن تدابير أخرى، مثل أنبوب أنفي معدي أو نقل دم. وبدون علاج، قد تحدث الوفاة في غضون أيام قليلة. ويصاب حوالي 7.5 ٪ من الناس بالتهاب الزائدة الدودية في وقت ما، بينما يعاني حوالي 20 ٪ من المصابين بالتليف الكبدي الذين يتلقون العلاج في المستشفى من التهاب الصفاق.

أعراض التهاب البريتون

أعراض التهاب البريتون الخفيفة

ألم حاد في مكان الثقب.

شعور بالغثيان.

من أعراض التهاب البريتون الخفيفة التقيؤ.

ارتفاع درجة حرارة الجسم.

حساسية موضعية عند لمس المنطقة المصابة.

أعراض التهاب البريتون الشديدة

ارتفاع حرارة الجسم بشكل حاد.

من أعراض التهاب البريتون الشديدة الجفاف.

آلام حادة في البطن.

أسباب التهاب البريتون

التهاب الزائدة الدودية.

التهاب الإثني عشر.

التهاب المعدة.

التهاب كيس المرارة والامعاء.

التهاب الاعضاء التناسلية الأنثوية.

التهاب البنكرياس.

تسرب سوائل الجسم إلى الصفاق، مثل الدم (على سبيل المثال، التهاب بطانة الرحم، والصدمة الكليلة في البطن)، وعصارة المعدة (كما في حال القرحة الهضمية، وسرطان المعدة)، والعصارة الصفراوية (على سبيل المثال، خزعة الكبد)، والبول (في حال صدمة الحوض)، والطمث ( مع التهاب البوق)، وعصارة البنكرياس (مع التهاب البنكرياس)، أو حتى محتويات كيسة جلدانية ممزقة. ومن المهم ملاحظة أنه في الوقت الذي تكون فيه سوائل الجسم معقمة في البداية، إلا أنها تصاب بالعدوى عندما تتسرب من العضو، مما يؤدي إلى التهاب البريتون في غضون 24 إلى 48 ساعة.

تسبب جراحة البطن المعقمة، في ظل الظروف العادية، التهاب الصفاق المعمم أو الحد الأدنى المعمم، والتي قد تترك وراءها ردود فعل جسم غريب أو التصاقات تليفية. ومع ذلك، قد يكون سبب التهاب الصفاق أيضا ترك جسم غريب معقم عن غير قصد في البطن بعد الجراحة (على سبيل المثال، الشاش، والاسفنج).

قد تشمل الأسباب النادرة التي لا يكون سبها عدوى: حمى البحر الأبيض المتوسط، والمتلازمة الدورية المرتبطة بمستقبل عامل نخر الورم، والبورفيريا، والذئبة الحمامية الشاملة.

عوامل خطر التهاب البريتون

تاريخ مرضي سابق لالتهاب الصفاق

تاريخ مرضي بإدمان الكحول

مرض الكبد

تراكم السوائل في البطن

ضعف نظام المناعة

مرض التهاب الحوض

مضاعفات التهاب البريتون

انتشار العدوى إلى جميع أنحاء الجسم.

من مضاعفات التهاب البريتون الصدمة.

فشل وظيفي في الأعضاء.

الوفاة.

تشخيص التهاب البريتون

يستند تشخيص التهاب الصفاق في المقام الأول على المظاهر السريرية المذكورة أعلاه. الصلابة (الانقباضات اللاإرادية لعضلات البطن) هي العلامة الأكثر تحديدا لتشخيص التهاب الصفاق (نسبة الأرجحية: 3.9)، وإذا كان هناك اشتباه قوي في التهاب الصفاق، يتم إجراء الجراحة دون مزيد من التأخير لإجراء تحقيقات أخرى.

وقد يكون هناك زيادة في عدد الكريات البيضاء، ونقص بوتاسيوم الدم، وفرط صوديوم الدم، والحماض، ولكنها ليست علامات محددة. وقد تكشف الأشعة السينية على البطن عن أمعاء متوسعة متوذمة، على الرغم من أن مثل هذه الأشعة السينية مفيدة بشكل أساسي للبحث عن استرواح الصفاق، وهو مؤشر على ثقب الجهاز الهضمي.

ومازال فحص البطن بأكملها بالموجات فوق الصوتية خاضعا للدراسة، ومن المرجح أن يتوسع في المستقبل، وقد يكون التصوير المقطعي مفيدًا في تمييز أسباب آلام البطن.

وإذا استمر الشك، فقد يتم إجراء غسيل استكشافي للغشاء البريتوني أو تنظير البطن. وفي المرضى الذين يعانون من الاستسقاء، يتم إجراء تشخيص التهاب الصفاق عن طريق البزل، حيث يعتبر وجود أكثر من 250 خلية متعددة الأشكال في كل ميكرولتر علامة تشخيصية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن صبغة جرام تكون دائما سلبية، في حين أن زراعة السائل البريتوني يمكن أن تحدد الكائنات الدقيقة المسؤولة، وتحدد حساسيتها للمواد المضادة للميكروبات.

طرق الوقاية من التهاب البريتون

الحفاظ على النظافة الشخصية.

تناول بعض المضادات الحيوية في حال الإصابة ببعض الأمراض مثل تليف الكبد.

أخذ الحيطة والحذر في حال إجراء الغسيل الصفاقي.

علاج التهاب البريتون