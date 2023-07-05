مع بدء امتحانات التوجيهي "الثانوية العامة" يبدأ الأهالي والطلاب التركيز على الأطعمة التي تقوي الذاكرة وتساعد على الحفظ، لذلك سوف نتعرف على أطعمة تقوي الذاكرة لطلاب التوجيهي، وهي كالتالي:

أطعمة تقوي الذاكرة لطلاب التوجيهي

إليك قائمة ببعض الأطعمة المفيدة التي تعزز وتقوي الذاكرة لطلاب التوجيهي:

الشوكولاتة الداكنة: تحتوي على مركبات الكاكاو التي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن وظائف الذاكرة والتركيز.

تحتوي على مركبات الكاكاو التي تعزز تدفق الدم إلى الدماغ وتحسن وظائف الذاكرة والتركيز. العصائر الطبيعية: مثل عصير البرتقال وعصير الفراولة وعصير الرمان، فهي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز الذاكرة وتحمي الخلايا العصبية.

مثل عصير البرتقال وعصير الفراولة وعصير الرمان، فهي تحتوي على فيتامين سي ومضادات الأكسدة التي تعزز الذاكرة وتحمي الخلايا العصبية. الأطعمة الكاملة: مثل الحبوب الكاملة والخضروات الورقية الداكنة والبقوليات، فهي توفر العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ وتعزيز الذاكرة.

مثل الحبوب الكاملة والخضروات الورقية الداكنة والبقوليات، فهي توفر العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ وتعزيز الذاكرة. الأسماك الدهنية: مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بحمض أوميغا-3 الدهني الذي يعزز الوظائف المعرفية ويساعد على تحسين الذاكرة.

مثل السلمون والتونة والسردين، فهي مصدر غني بحمض أوميغا-3 الدهني الذي يعزز الوظائف المعرفية ويساعد على تحسين الذاكرة. المكسرات: مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو، فهي مصدر غني بالدهون الصحية والأحماض الأمينية التي تعزز النشاط العقلي وتحسن الذاكرة.

مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو، فهي مصدر غني بالدهون الصحية والأحماض الأمينية التي تعزز النشاط العقلي وتحسن الذاكرة. البذور: مثل بذور الكتان وبذور القرع وبذور الشيا، فهي غنية بالألياف والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز وظائف الدماغ وتحسن الذاكرة.

مثل بذور الكتان وبذور القرع وبذور الشيا، فهي غنية بالألياف والأحماض الدهنية الأساسية التي تعزز وظائف الدماغ وتحسن الذاكرة. الفواكه والخضروات الغنية بالمضادات الأكسدة: مثل العنب الأسود والتوت البري والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي، فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا العصبية وتحسن الذاكرة.

مثل العنب الأسود والتوت البري والبطاطا الحلوة والسبانخ والبروكلي، فهي تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحمي الخلايا العصبية وتحسن الذاكرة. الماء: شرب كميات كافية من الماء

أطعمة أخرى تساعد على تقوية الذاكرة

التوت

الأفوكادو

البيض

الكرنب

الكركم

نصائح للحفاظ على ذاكرة قوية

القيام بتضمين النشاط البدني الرياضي ضمن روتينك اليومي، حيث أن الرياضة تزيد من تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الدماغ وبالتالي الحفاظ على قوة الذاكرة.

الحفاظ على ممارسة الأنشطة المحفزة للعقل، مثل: حل الألغاز المتقاطعة، وتعلم العزف على الة موسيقية، سلك طرقًا بديلة عند القيادة.

الاختلاط والتفاعل بشكل منتظم مع الاخرين، حيث يساعد التفاعل الجتماعي على درء الاكتئاب والتوتر اللذان يساهمان في ضعف الذاكرة.

الحفاظ على تنظيم الأشياء والابتعاد قدر الإمكان عن الفوضى.

الحصول على قدر كافي من النوم لأن لأنه يساعد على ترسيخ المعلومات في الذاكرة.

تناول نظام غذائي صحي وتضمين قائمة أطعمة تقوي الذاكرة للطلاب المذكورة سابقٌا فيه.

ما هي المشروبات التي تقوي الذاكرة؟

القهوة

عصير الرمان

عصير البرتقال

عصير البنجر

الماء

حليب اللوز

عصير الطماطم

ما هو المشروب الذي ينشط العقل؟

المشروب الذي ينشط العقل هو الشاي الأخضر وهو مشروب رائع ومعزز للدماغ، ومن المشروبات الغنية بالأحماض الأمينية التي تقارن تأثيرها على الدماغ بنصف ساعة من الهدوء والتأمل.

ما هي السورة التي تزيد الذكاء لطلاب التوجيهي؟

سورة سبح اسم ربك الأعلى، فهي تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة: "سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى" إلى قوله تعالى"سَنُقْرِؤُكَ فَلا تَنسَى" 7 مرات، ثم أكمل السورة إلى آخرها مرة واحدة، وهذه الطريقة تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة لطلاب التوجيهي.

ما هي أعشاب لتقوية الذاكرة وسرعة الحفظ؟

الميرمية

الزعتر

الريحان

حصى البان

عشبة الجنكة

الجينسنغ