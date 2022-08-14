يترقب طلاب التوجيهي في معظم الدول العربية نتائجهم بكل خوف وفرحة النجاح فرحة لا توصف، وبعد الكفاح والتعب والجد و لابد وأن ننال ما كنا نسعى إليه وهو النجاح ودخول الجامعة، وفي هذا المقال سوف نتناول دعاء لنجاح ابني في التوجيهي،دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح، دعاء النجاح في الامتحان، دعاء نجاح توجيهي قصير، دعاء التوفيق والنجاح، دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة تويتر.

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي

اللهم إني أستودعتك ابني، سهّل عليه كُل صعب وأزل عنه همه وأزرع الطمأنينة في قلبه، وهيء له سبل النجاح والتوفيق في حياتة.

دعاء لابني في التوجيهي، اللهم وفق ابني الحبيب لما تحبه وترضاه، اللهم هيء له مرضاتك وابعده عن مايغضبك، واكتب له الخير والرزق حيثما كان واحفظه من كل شر ويسر له كل أمر واجعل النجاح رفيقه في دربه.

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي، اللهم ياحي ياقيوم أسألك أن توفق ابني وتيسر له طريق النجاح وتعجل له به وتحقق أمانيه.

اللهم اني أسألك بكل أسم هو لك اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي اذا دعيت به أجبت أن توفق ابني وتيسر له كل عسير وأن تكتب له النجاح والتمكين يا أرحم الراحمين.

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي، أسألك يارب يا بديع السموات والأرض أن تكرم ولدي بالتيسير وأن تذيقه فرحة النجاح وحلاوة الاستجابة.

دعاء لنجاح ابني في التوجيهي، اللهم املأ جسد ولدي عافية وروحه فرحاً، اللهم أرحه من الهم وارزقه التوفيق في حياته والنجاح في عمله.

دعاء لابني في التوجيهي، اللهم اجعل النجاح حليف ابني وهيء له القبول في كل أمر ويسر له كل ما تعسر.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح

اللهم اني أسألك في يومك المبارك وفي شهرك المبارك أن توفق ابني وتسهل عليه، اللهم لا تضيع له تعباً وحقق له كل أمانيه ولا تحرمه اللهم فرحة النجاح.

دعاء لطلاب التوجيهي 2022، ربي أني أسألك أن ترزق ابني من حيث لا يحتسب وأن توفقه ان توفيقا نهايته النجاح وأن تحفظه بعينك التي لاتنام.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح، اللهم اني أسألك أن توفق ابني وتسهل عليه كل صعب وأن تجعل النجاح من نصيبه.

اللهم اني أستودعتك قطعة من قلبي اللهم يسر له كل أموره وأكتب له التوفيق والنجاح.

دعاء لطلاب التوجيهي بنجاح، الهي سدد خطى ولدي واحفظه بحفظك من الأذى ووفقه في كل شؤون حياته وأرزقه نعمة القبول والتوفيق والنجاح.

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضى، وفق ابنائنا لما ينفعهم وهيء لهم سبل النجاح.

دعاء النجاح في الامتحان

اللهم ارزق أبنائنا علما نافعاً وانفعهم بما علمتهم واحفظهم واجعل النجاح ثمرة جدهم.

اللهم اني أسألك بر أبني وبركة عمله وسعة علمه وثواب سعيه والعاقبة الصالحة لي وله والنجاح في الدارين، اللهم آمين.

سألتك اللهم لابني سعة الصدر وقوة السعي وهمة النجاح والصبر على المصيبة والنصر على العدو والعتق من العذاب والفوز بالجنة.

اللهم ياجبار السموات والأرض كن لابني عونا على نفسه وسندا في مسيرته وارض عنه واهده سبل السلام ودروب النجاح وحق المعرفة.

اللهم ارزق ابني نجاحاً في كل أمر، ونيلاً لكل مقصد، وأرزقه القمة في الدرجات والنجاح في المهمات.

الهي أسألك أن ترزق ابني نورا في القلب وزينة في الوجه وقوة في العمل ونجاحا في الغاية.

رب أعن ابني ولا تعن عليه وأنصره ولا تنصر عليه ويسر الهدى له وانصره على من بغى عليه، رب وهيء له سبل الرشد ومفاتيح النجاح في العمل والفلاح في الثواب والبركة في العمر.

دعاء نجاح توجيهي قصير

اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء التوفيق والنجاح

اللهم إني أسألك الهدى والتّقى والعفاف والغنى.

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

دعاء للأبناء بالتوفيق في الدراسة تويتر

اللهم اغفر ذنوبهم، وطهّر قلوبهم، وحصّن فروجهم، وحسّن أخلاقهم، واملأ قلوبهم نورًا وحكمةً، وأهلّهم لقبول كلّ نعمة، اجعلهم من الذاكرين وعلّق قلوبهم بطاعتك،اللهم افتح لهم فتوح العارفين، وارزقهم الحكمة والعلم النافع، وزيّن أخلاقهم بالحلم، وأكرمهم بالتقوى وجمّلهم بالعافية.

اللهم اجعل أبنائي حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونوراً لأبصارهم.

اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظًا في الدنيا والآخرة، واجعلهم من أوليائك وخاصّتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وإيمانهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم اجعلهم حفظةً لكتابك، ودعاةً ومجاهدين في سبيلك، ومبلّغين عن رسولك محمد صلّى الله عليه وسلّم.

اللهم لاتفجعني في ذريتي ولافي أخلاقهم ولافي عافيتهم ولا في دينهم ولافي خِلقتهم واحفظهم اللهم من شرالنفوس وهموم الدنيا وسوء الصحبة،

واجعل لهم من نصيب الدنيا أوفره وارفع قدرهم كمارفعت السموات السبع من غيرعمد وقرعيني بهم فهم من اجمل نعمك علي.

اللهم ألِّفْ بين قلوبهم، واجعلِ الخيرَ بينهم، ولا تحرمني بِرَّهُم، وأصلحْ ذاتَ بينهم، واهدهم لِسُبُلِ الرَّشاد، واحفظهم بحفظك؛ فأنتَ خيرُ الحافظِين.

تفسير حلم النجاح في التوجيهي

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