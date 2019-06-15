أطعمة تمد الجسم بالطاقة بسرعة كبيرة

يوجد العديد من الخيارات الصحية التي تساعد الجسم على الحصول على طاقة كافية تستمر على مدار اليوم. يقدم موقع Care2 قائمة بـ10 من أفضل الوجبات الغذائية التي تمنح شعوراً سريعاً بالانتعاش والنشاط، حسب ما جاء علي موقع "العربية":

1- الشوفان

لا يزيد عدد السعرات الحرارية في كل كوب من الشوفان عن 166 سعرة. ويتميز الشوفان بأنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، وإذا أضيف إليه بعض الفواكه يقدم وجبة صحية متكاملة.

2- الفيشار

يمكن أن يكون الفيشار وجبة خفيفة مفيدة ومنشطة، بفضل الكربوهيدرات والألياف. كما أن كل كوب فيشار لا يحتوي على أكثر من 31 سعرة حرارية.

3- الشوكولاتة الداكنة

وفقا لموقع Healthline، توفر مضادات الأكسدة في الكاكاو فوائد صحية كثيرة، فضلاً عن تعزيز الطاقة العقلية والحالة المزاجية. وتحتوي قطعة شوكولاتة داكنة تزن 30 غراما على 153 سعرة حرارية.

4- الأرز البني

يساعد الأرز البني على تحويل الكربوهيدرات والبروتينات في الجسم إلى طاقة بسبب احتوائه على نسبة عالية من المنغنيز. كما تفيد الألياف بالأرز البني، بحسب موقع Healthline، في تنظيم مستويات السكر في الدم بما يسهم في الاحتفاظ بمستويات ثابته للطاقة طوال اليوم. يمنح كل كوب أرز بني 218 سعرة حرارية.

5- الحمص

ينصح خبراء التغذية بتناول وجبة مكونة من الحمص وبذور السمسم والزيت والليمون للحصول على مصدر جيد للطاقة، مع ملاحظة أن كل ملعقة طعام من الحمص تحتوي على 27 سعرة حرارية.

6- العدس

يقدم كل كوب من العدس 230 سعرة حرارية. ويوضح موقع Northwestern Medicine "أن مزيج البروتين والكربوهيدرات المركبة والألياف، التي يتم الحصول عليها من تناول نصف كوب من العدس المطبوخ يعطي طاقة كبيرة، خاصة أنه غني بالفوليت والحديد والمنغنيز والزنك".

7- البطيخ

يعد البطيخ من أهم الفواكه في فصل الصيف، حيث إنه يحتوي على ما يقرب من 91% ماء و46 سعرة حرارية لكل كوب من مكعبات البطيخ. يفيد البطيخ في التغلب على أي تعب نتيجة للجفاف، كما أن مكوناته من السكريات الطبيعية والألياف ومضادات الأكسدة تمنح الجسم بالطاقة.

8- الفراولة

يوفر كل كوب من الفراولة 46 سعرة حرارية، كما هو الحال بالنسبة للبطيخ. ويساعد فيتامين C ومضادات الأكسدة في الفراولة على مكافحة الالتهابات في الجسم، والتغلب على شعور الإرهاق والتعب.

9- التفاح

يقدم ثمر التفاح مزيجا مثاليا من السكريات الطبيعية والألياف ونسبة عالية من مضادات الأكسدة. ووفقا لموقع Healthline، أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة تساعد في إبطاء عملية هضم الكربوهيدرات، وبالتالي فإنها تطلق الطاقة على مدى فترة زمنية أطول. يمكن الحصول على نحو 95 سعرة حرارية من كل تفاحة متوسطة.

10- الموز

يتميز الموز باحتوائه على 105 سعرات حرارية لكل ثمرة متوسطة الحجم. ويعتبر وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات وفيتامين B6 وفيتامين C والبوتاسيوم، والتي تساعد جميعاً في زيادة الطاقة.

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