أطعمة صحية للأطفال في الشتاء

ويمكنك تقديمها لطفلك، مع إعدادها بأكثر من طريقة، لتحافظي على لذة المذاق وأطعمة متنوعة لا يمل منها طفلك أبدًا؛ وفي نفس الوقت سلامة الغذاء المُقدم لطفلك.

يستعرض فيما يلي، قائمة بأبرز الأطعمة الصحية ولذيذة المذاق التي تقدميها لطفلك خلال الشتاء

1- الخضراوات

يوصي الأطباء باختيار الأطعمة التي تحتوي على اللون الأخضر، مثل السبانخ والخس والكيل والملفوف وكذلك البروكلي والقرنبيط، نظرًا لأن جميع هذه الأطعمة ذا قيمة غذائية عالية.

حيث تحتوي على الحديد، وكميات هائلة من فيتامين ك وفيتامين سي وفيتامين E، وهي فيتامينات مضادة للأكسدة تقوي مناعة صغيرك.

2- البطاطا الحلوة

تمتاز البطاطا الحلوة بأنها أحد أطعمة الشتاء المفيدة لجسم طفلك، لاحتوائها على مادة البيتا كاروتين؛ هي أحد مضادات الأكسدة الطبيعية، التي تحمي من الإصابة بالأمراض المزمنة والأمراض الفيروسية المنتشرة خلال فصل الشتاء، وذلك لأنها تقوي الجهاز المناعي.

3- الجزر

للجزر فوائد رائعة، فهو من الخضراوات البرتقالية التي يوصي الأطباء بتناولها خلال فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى أنه يساعد على تدفئة الأطفال، كما أنه صحي تمامًا لاحتوائه على الفيتامينات الضرورية لصحة الجسم مثل فيتامين أ، المفيد لصحة جلد طفلك ويحميه من الأمراض الجلدية المنتشرة.

4- السمك

يعتبر السمك أحد المأكولات التي تزدهر خلال فصل الشتاء، خاصًة في بعض الدول، وهو غني بالبروتين والمعادن والفيتامينات التي يحتاجها طفلك، كما أنه طري للغاية مما لا يشكل صعوبة على الأطفال بدءًا من عمر عام.

5- الحساء

سواء إن كان حساء الخضراوات أو حساء الدجاج، فكلاهما يحتوي على الفيتامينات والمعادن والبروتينات والألياف التي يحتاجها طفلك، فضلاً عن السوائل المغذية لطفلك، والتي تسهم في ترطيب الجلد وتحمي طفلك من الإصابة بالجفاف، كما تساعد على التدفئة.