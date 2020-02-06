تعاني أغلب النساء من آلام الدورة الشهرية نتيجة للتغيرات الهرمونية، فتراوح شدة الألم من خفيفة إلى قوية جداً، وقد تؤثر أحياناً على نشاطات الحياة اليومية للفتاة وعدم قدرتها على الذهاب إلى العمل أو المدرسة، ويترافق هذا الوجع بشعور عدم الراحة، بتعب كامل أحياناً، بصداع، بإسهال أو حتى بغثيان.

ويعتبر المغص المرافق للدورة الشهرية هو ألم شديد في المنطقة السفلى من بطن الفتاة يبدأ مع موعد الدورة وقد يستمر إلى 3 أيام بحسب كل جسم.

وسبب هذا الألم يأتي من جراء هرمون البروستاجلاندين (Prostaglandine)، التي كلما زادت نسبتها في جسم الفتاة زادت التقلصات وتالياً زاد الألم.

أطعمة لتخفيف وجع الدورة الشهرية

- الماء: شرب كمية كافية من الماء (لتران على الأقل كل يوم) سوف تسرع عملية الهضم لديك وتساعد على منع احتباس الماء التي تسببها التغيرات الهرمونية الشهرية.

2- الملح والكافيين: تجنبي الأطعمة المعلبة والوجبات السريعة وذلك لإحتوائها على كمية عالية من الملح والتي تسبب إحتباس الماء والإنتفاخ. وبالنسبة للكافيين اعتمدي سياسة التقليل من الحصة اليومية من القهوة او الشاي أو الصودا في هذه الفترة من الشهر لأنها تُهيّج المعدة من خلال زيادة حموضة المعدة والأمعاء وتتسبب بتشنجات مزعجة.

3- الكالسيوم: الأطعمة الغنية بالكالسيوم (البروكلي، واللبن الزبادي، والملفوف، والحليب) إذ أنها تحارب بشكل طبيعي تشنجات العضلات.

4- الشوكولاتة: جرعة يومية من الشوكولاتة خلال فترة الدورة الشهرية هو فقط ما أمر به الطبيب! مربع من الشوكولاتة الداكنة يحفز إفرازات السيروتونين - والتي تعطيك شعوراً جيداً فالمستويات العالية من الكاكاو في الشوكولاتة الداكنة تساعدك على تهدئة أعصابك وعلى محاربة القلق وتعديل مزاجك.

5- الخضراوات الورقية: في هذا الوقت من الشهر جسمك بحاجة إلى هذا النوع من الخضراوات لأنها غنية بالحديد والفيتامينات، هذا وبالإضافة إلى الألياف التي تُساعد جسمك على مواجهة مشاكل الهضم التي تصاحب دورة الطمث.

6- المكسرات: اعتمدي في هذا الوقت من الشهر على المكسرات كوجبة خفيفة، فالمكسرات تحتوي على الدهون الجيدة وأوميغا 3.

7- الفواكة الطازجة: تساعدك على مواجهة مشاكل الهضم المصاحبة للدورة الشهرية، أكثري منها في هذه المرحلة.

8- الحبوب الكاملة: تماماً مثل الفاكهة، الألياف في خبز الحبوب الكاملة يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة، وخصوصاً خلال هذه الفترة من الشهر. وتتضمن الحبوب الكاملة أيضاً الكربوهيدرات المعقدة، والتي توفر الفيتامينات والمعادن المهمة.

9- اللحوم الحمراء: من المهم زيادة كمية الحديد الخاص خلال فترة الدورة الشهرية لتعويض ما فقدت كل شهر. واتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحديد يساعد على تجنب فقر الدم والأعراض التي يمكن أن تترافق معه.